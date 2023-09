Lo botan por ineficaz. En una reunión pública, el presidente ejecutivo de EsSalud, César Linares Aguilar, dio a conocer el despido inmediato del gerente de la Red Prestacional de EsSalud Lambayeque, Hans Huayta Campos.

El anuncio lo hizo en Lima, durante una reunión con sindicatos de enfermeras del Seguro Social, donde expresó la molestia y decepción contra el referido médico, por no gestionar mejoras en el Hospital Naylamp de Chiclayo.

Durante el encuentro con las profesionales de la salud, Linares recordó la visita que hizo el 5 de agosto a Lambayeque, donde se llevó una gran decepción por las condiciones en qué trabajan muchos médicos y enfermeras de esta región.

HOSPITAL DE FERREÑAFE. “La peor es Lambayeque, no por el trabajo que se hace, sino por las condiciones de infraestructura y saneamiento que realmente son alarmante y decepcionante. Visitamos el hospital de Ferreñafe pero eso no tiene nada de hospital, eso es una vergüenza del sistema de salud peruano”, aseveró.

El galeno describió la infraestructura del vetusto hospital de la Tierra de la Doble Fe, al ver entre las presentes, a una enfermera con un cartel solicitando la construcción de dicho nosocomio.

“No podemos concebir que en ferreñafe haya un hospital de esas características. Una habitación de 4 x 5 metros donde hay 4 camas que están divididas por una pita y una tela, será justo que nosotros tengamos a los pacientes atendiendo así, será justo que nuestra enfermera que atiende a esos pacientes trabaje sobre una mesa de tripley, será justo que no tengan el mínimo de seguridad ante la probabilidad de un sismo”, indicó.

HOSPITAL NAYLAMP. El director ejecutivo de EsSalud recordó la indignación que sintió al visitar el hospital Naylamp, donde en ese mismo instante, pidió soluciones para que dicha infraestructura se utilice en la atención a pacientes.

“En el Naylamp tienen una infraestructura bonita, con camas preciosas, bien tendiditas pero con dos pisos que no se usan, que están libres. El gerente (Huayta) me dijo que se le está debiendo S/ 5 millones a la empresa. ¿Y qué se está haciendo? Recien (…) cómo qué recién vamos a hacer, en ese mismo rato llamamos al jefe de Finanzas y le ordené que transfiera esos dineros, así por teléfono lo hicimos, y transfirió y se tuvo que pagar a la empresa”, manifestó.

Entonces – agregó – le dio un plazo de tres semanas al gerente para que solucione el problema, se ocupen los dos niveles del nosocomio que cuenta con equipos nuevos, mientras que en Ferreñafe sus paredes se caen a pedazos.

“El día de ayer he mandado un equipo de la Presidencia Ejecutiva, dos asesores, para que me verifiquen si el compromiso se dio, y dos cosas: el gerente no estaba porque para en Lima, no sé qué cosas hace con los congresistas de la manito, y la situación seguía igual. Entonces ese gerente ayer se fue. (aplauden las enfermeras) Señores de Lambayeque, si el gerente no se ha enterado, avísenle que aliste sus cositas porque creo que no vive ahí, vamos a proponer el cambio inmediato”, aseveró.

Asimismo, indicó que está evaluando currículum de dos médicos. “Nos despiertan grandes expectativas para tener soluciones inmediatas, Lambayeque no puede seguir así, es una de las redes más grandes que tenemos a nivel nacional y que requiere nuestra intervención”, dijo.

Finalmente, informó que en los próximos días iniciarán la construcción del hospital de Ferreñafe.

