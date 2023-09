Completamente indignados, decenas de pacientes del Seguro Social de Salud (EsSalud) gritaron y golpearon las puertas del Hospital Naylamp – en la Casa Comunal de la Juventud – para exigir acceso a una cita médica.

Lo que despertó la irritación de los asegurados es haber estado, durante varias horas, formando largas colas, unos desde la madrugada y otros desde el día anterior, con el fin de acceder a una consulta; sin embargo, muchos no lograron alcanzar cupo, originándose la respuesta violenta.

Lo que aumentó más la rabia de los pacientes, muchos de ellos adultos mayores, es que personal de seguridad les cerró las puertas de acceso al nosocomio, sin darles antes una solución. Es por ello que empezaron a gritar exigiendo la presencia del director o algún funcionario.

Uno de los pacientes, muy mortificado, entró a la fuerza y exigió a las enfermeras que le programen una cita médica, pues se encontraba desde las 2:00 de la madrugada formando cola.

Sin embargo, los directivos de EsSalud en lugar de buscar una solución, llamaron a la Policía para pedir ayuda. Es así que aparecieron tres suboficiales desde el interior del local para vigilar la puerta de ingreso.

Esto no amilanó a los usuarios, quienes se exaltaron aún más.

“Queremos al director de EsSalud, no a la Policía, que ellos vayan a ver la seguridad ciudadana, nosotros no somos delincuentes, queremos que nos digan cuándo será nuestra cita, y no que nos maltraten de esta manera”, señalaron a gritos.

La impotencia de los asegurados era tan grande que aprovecharon la presencia de medios de comunicación para desahogarse.

“Mire mi cita (muestra documento), es para hoy 15 (ayer) a las 9:00 de la mañana, pero yo he venido antes, porque ya sabemos lo que pasa en EsSalud, para que luego me digan que ya no hay ecografía renal, esa es la impotencia que me da, venir acá en vano”, dijo un paciente.

Mientras tanto, adultos mayores, en su mayoría mujeres, seguían reclamando una solución.

“Que abran la puerta, esto es una institución pública. Dejan a la gente afuera para que se muera. Yo tengo cita para hoy en Neurología, pero no hay atención”, dijo una paciente.

Otro usuario señaló que llegó a las 4 de la mañana para formar cola y ser atendido en Radiografía, pero se la negaron.

“Si no hay radiografía, al menos me dejaran pasar para pedir una referencia, es una falta de respeto porque no dejan ingresar a otras especialidades”, dijeron.

Médico da la cara y ofrece solución

Ante la protesta incontenible de los asegurados, quien salió al frente a dar la cara fue el jefe de Ayuda, Diagnóstico y Tratamiento del hospital Naylamp, Walfo Gallardo.

“Solamente cuento con un ecógrafo y un radiólogo nada más para 132 mil adscritos. El hospital Naylamp es el que más adscritos tiene de toda la red Lambayeque.

Sostuvo que cada mes atienden un promedio de 350 ecografías, las cuales representan las 150 horas de trabajo que realiza el único radiólogo con el que cuentan el nosocomio.

“Se necesitan dos radiólogos y dos ecógrafos más, ya hemos pedido hace 5 a 6 meses, pero como en toda institución pública demora, son trámites administrativos”, indicó.

Como medida de solución, indicó que la programación de citas para ecografía se abren los 15 de cada mes, por lo que se dará preferencia a los que quedaron en cola para el 15 de octubre.

“Hemos mejorado porque cuando no teníamos radiólogo se referían a los pacientes al hospital Heysen, y les daban para cita después de 3 a 4 meses. El problema es que acá contamos con un ecógrafo para 132 mil adscritos”, manifestó.

