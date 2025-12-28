Una obra de pavimentación valorizada en más de 2 millones de soles se estaría ejecutando sin respetar las especificaciones técnicas, en el distrito de Reque, en la región Lambayeque.

Deficiencias en construcción

Vecinos de la calle Mayta Cápac, en el sector La Esperanza, denunciaron presuntas irregularidades en la construcción de paños de concreto.

Ante el reclamo de los moradores, el presidente del Frente de Defensa de Reque, Uzziel de Vega Tirado, solicitó el apoyo de un ingeniero civil, a fin de que verifique in situ los trabajos.

Detalles y denuncia

“Se constató que las juntas de dilatación presentan anchos variables entre 2 mm y 4 mm, las mismas que fueron ejecutadas mediante corte con amoladora, sin evidencia del uso de material sellante, ni el dimensionamiento adecuado exigido por norma, lo cual reduce su efectividad y favorece la aparición de fisuras y deterioro prematuro”, reveló el profesional.

En cuanto a las veredas, se observó que “tampoco existió control de nivel, ni de linealidad, presentándose deformaciones en la rectitud longitudinal y transversal, lo que afecta la seguridad y comodidad del tránsito peatonal”.

Asimismo, el profesional, cuya identidad mantiene en reserva, reveló la existencia de fisuras que ya han sido refaccionadas, pero aparentemente de modo irregular.

“Se evidencia la presencia de fisuras, las cuales han sido reparadas de manera deficiente, sin aplicar un procedimiento técnico adecuado ni utilizar productos específicos para reparación de concreto, incumpliendo las recomendaciones técnicas para este tipo de intervenciones”, acotó. Estas apreciaciones técnicas fueron avaladas por Miguel Incio Flores, un conocido ingeniero civil, natural del distrito de Reque, quien sí optó por comentar dando su nombre. “Es cierto, por la Jorge Chávez nunca estuvo la supervisión para verificar los niveles, y la jefa de obras brilla por su ausencia, nunca sale a verificar los trabajos, solo infla el pecho para cuando inauguran algo (…) y los regidores, bien gracias, brillan por su ausencia, y para colmo ya uno se alista para ser candidato”, aseveró.

Según el acta de otorgamiento de buena pro, de fecha 09 de julio de 2025, la Municipalidad Distrital de Reque adjudicó la referida obra a la empresa Las Palmas Contratistas Generales SRL, cuyo representante legal es Neptali Ticlla Rafael. La obra se ejecuta en pasaje Los Quipus, Jorge Chávez, calle López Albujar, Mayta Cápac, Eucalipto,etc.