La ciudad de Chiclayo recibió el domingo a las 9:30 p. m., al cardenal Michael Czerny, enviado especial del papa León XIV para participar en la Jornada Mundial del Enfermo que se celebra desde hoy hasta el 11 de febrero.

Un grupo de fieles y representantes de la Iglesia local se congregaron en el Aeropuerto Internacional de Chiclayo para darle la bienvenida. Czerny, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, llegó acompañado por el padre Joseph Savarimuthu, su secretario, y por Giuseppe Quirighetti, consejero de la Nunciatura Apostólica en el Perú.

Comunidad chiclayana esperó al enviado del Papa León XIV en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Chiclayo.

Recibimiento con símbolo de fe norteña

La comitiva fue recibida junto al obispo de Chiclayo, Edinson Edgardo Farfán Córdova, quien acompaña la vida pastoral de la diócesis. Durante su arribo, integrantes de la Comisión de Movimientos Apostólicos entregaron al cardenal un obsequio simbólico. Se trata de una reproducción de la Santísima Cruz de Chalpón de Motupe, emblema profundamente arraigado en la fe del norte peruano.

La presencia del cardenal Czerny, en representación del papa León XIV, constituye un gesto de cercanía y comunión del Santo Padre con la Diócesis de Chiclayo. La visita busca reforzar el compromiso de la Iglesia con los enfermos, el personal sanitario y todas las personas que trabajan para aliviar el sufrimiento humano y defender la dignidad de la vida.

Con esta visita, Chiclayo se convierte por estos días en un espacio de acogida, esperanza y renovación del servicio pastoral hacia los más vulnerables.