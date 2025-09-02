El proyecto de mejoramiento del servicio educativo de la I.E. “Inmaculada Concepción” N.° 11014, en el distrito de Chiclayo, continúa paralizado en la fase de elaboración del expediente técnico de saldo de obra.

En varias ediciones impresas, Correo ya reportó el problema con este proyecto que tiene como unidad ejecutora al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) y que afecta cientos de alumnas de diferentes zonas de la región Lambayeque.

Sin avance en expediente

Desde mayo de este 2025, el consultor responsable no logra superar la primera etapa de los cuatro entregables previstos, debido a la constante aparición de observaciones tanto del supervisor como del equipo de la Dirección de Estudios y Asistencia Técnica (DEAT) del GRL.

Según los informes de seguimiento, en base al portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las revisiones han sido reiteradas y, pese a que se fijó como plazo el 15 de agosto, al 2 de septiembre el consultor todavía se encuentra levantando las mismas observaciones.

El retraso preocupa a los padres de familia y docentes, quienes temen que el expediente técnico, necesario para la continuación de la obra, no sea aprobado en los plazos establecidos, lo que podría postergar la mejora de la infraestructura educativa.

¿Desde cuándo la obra paralizó?

En noviembre de 2021, la mencionada obra empezó a ejecutarse a cargo de la empresa Securgrama SRL, por un monto de S/ 18 642 037,91. Tanto a fines de 2021 y todo el 2022, las alumnas tuvieron clases virtuales.

Actualmente, las escolares llevan clases presenciales en locales educativos privados y alquilados por la gestión de Jorge Pérez Flores.