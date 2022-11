Una reunión bailable por poco y termina en una tragedia en el distrito de Pátapo, en la ciudad de Chiclayo, donde un policía dejó totalmente desfigurado a un obrero.

El hecho se registró cuando Jesús Alberto Vera Farro, de 25 años de edad, luego de velar a sus seres queridos fallecidos, por el día de los muertos, se reunió desde las tres de la tarde, en el exterior del cementerio viejo, al costado de la exnoria del centro poblado menor Pósope Alto, junto a sus familiares.

Según la denuncia realizada por el agraviado, mientras todos estaban contentos bebiendo licor y conversando, se hizo presente a las 11 y 30 de la noche y en estado de ebriedad el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Richard Alfonso Vidarte Acuña, quien presta servicio en la comisaría de Pátapo.

Herido y el policía acusado.

De pronto, Vera Farro saca a bailar a su pareja una cumbia, pero al no gustarle la música, grita fuertemente que la cambien por otra mejor. Es allí que se acerca Vidarte Acuña enfurecido, luego coge una botella de cerveza y la rompe.

El obrero asegura que con el pico de la misma botella se le abalanza y de frente le hace un corte profundo en el rostro causándole profuso sangrado. Pese a ello de estar herido, se le enfrentó liándose ambos a golpes de puñetes y patadas siendo separados por sus amistades y familiares.

Posteriormente el lesionado al sentir que perdía fuerza de tanta sangre que emanaba, casi de desmaya, por lo tanto fue trasladado hasta la posta médica de Pátapo, pero por la magnitud del corte fue derivado al servicio de emergencia del hospital de EsSalud en Tumán, donde le colocaron unos 19 puntos en la cara.

Se tuvo conocimiento que el agente del orden aún no era detenido, debido a que supuestamente está internado en el hospital de La Sanidad PNP, ya que también tendría una lesión en la frente al momento de la pelea. Los familiares del obrero exigen justicia y que el caso no quede impune, debido a que el agente no sería la primera vez que hace este tipo de actos que desacreditan la imagen de la institución tutelar.

