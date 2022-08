La congresista por Lambayeque, Marleny Portero López manifestó que está a favor de una vacancia para el presidente Pedro Castillo, debido a los indicios que lo vinculan con actos de corrupción al más alto nivel.

Además se pronunció a favor de un posible adelanto de las elecciones generales, pues no se aferra a su cargo.

“El presidente siempre está cometiendo errores con sus designaciones ministeriales... estoy a favor de la vacancia. Esto ya no se puede sostener. Lo que se dé, elecciones generales o vacancia, debe generar confianza al pueblo. Creo que si en un momento nos tenemos que ir todos, nos iremos todos. Ahí se sacarán las conclusiones sobre quién hizo un buen trabajo y quién no. El pueblo merece respeto. No tengo ningún problema en dejar el cargo”, afirmó.

La parlamentaria de Acción Popular (AP) enfatizó que ella no teme perder su curul en el Congreso.

En tanto exhortó al mandatario a responder a las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, por supuestamente liderar una organización criminal.

De otro lado, Portero lamentó la ausencia de los alcaldes provinciales y del gobernador regional de Lambayeque en la sesión descentralizada de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Lambayeque, y donde se trataron aspectos importantes en esta materia.

El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República, Alfredo Azurín cuestionó al presidente Pedro Castillo porque no demuestra ser el líder que el país necesita.

Enfatizó que el jefe de Estado divide al país en ricos y pobres, agudizando las contradicciones de la sociedad peruana.