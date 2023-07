El congresista por Lambayeque, José María Balcázar Zelada, de la bancada Perú Bicentenario, sigue sumando rechazo a raíz de sus declaraciones durante el debate de un proyecto de ley que busca prohibir el matrimonio infantil.

Incluso desde un sector de la opinión pública demandan que sea denunciado por apología a la pedofilia.

Dicho parlamentario expresó, días atrás, que “la medicina legal, los que han estudiado, saben perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer”.

Al término de la sesión en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Balcázar se abstuvo de votar sobre el dictamen.

Al ser consultado si está a favor de que niñas sostengan relaciones sexuales, respondió que “quienes no saben de sexología o antropología no pueden opinar”

“No me disculpo, quiero que la gente lea primero. Para opinar hay que leer. (...) “esas relaciones voluntarias y libres no le causan ningún perjuicio psicológico”, indicó al defender su posición sobre encuentros sexuales entre jóvenes de14 a 18 años de edad.

Lo que Balcázar no ha explicado claramente es que el proyecto, presentado por la congresista no agrupada Flor Pablo, busca elevar a 18 años la edad legal para que una persona contraiga matrimonio, a fin de evitar que adolescentes sean comprometidas en uniones con hombres adultos.

De esta manera, se busca fortalecer la protección a niñas y adolescentes que están en etapa de formación emocional y prevenir violaciones.

Abogada refuta posición de congresista

La abogada y representante de la Red Poder Mujer en Lambayeque, Angélica Musayón Chira, indicó que el congresista Balcázar está mal informado y que debería pedir perdón a la sociedad por sus desafortunadas declaraciones.

“Es preocupante su posición porque es muy limitada. La constitución física y psicológica termina a los 18 o 20 años, no es lo mismo para una adolescente de 14. Un embarazo a esa edad es riesgoso y no tiene la madurez para tomar decisiones entre lo que es conveniente y no para su proyecto de vida. Tampoco tiene la capacidad para asumir un proyecto de vida familiar y la crianza de hijos”, explicó.

Musayón Chira agregó que los legisladores deben conocer la problemática que afecta a los menores de edad, principalmente en un país como el Perú donde la violencia sexual es un flagelo recurrente.

“Si se dice que hay contextos donde se permite el matrimonio infantil, el Estado no puede hacer que la costumbre esté por encima de los derechos. Dar legalidad a este tipo de uniones es institucionalizar una práctica que atenta contra el desarrollo de las niñas. El Estado tiene que evolucionar y terminar con estas prácticas arcaicas”.

