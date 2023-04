El caso ‘Los Niños’ alcanzaría a más congresistas de la región. Una reciente disposición de la Fiscalía de la Nación, que se propaló en redes sociales, muestra que ese despacho analiza nuevos elementos de convicción que involucrarían a 40 parlamentarios en presuntos actos de corrupción para favorecer el gobierno del expresidente, Pedro Castillo.

En ese grupo se encuentran los legisladores representantes de Lambayeque, María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso) y José María Balcázar Zelada (Bancada Perú Bicentenario).

De acuerdo a lo que se conoce, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pedirá que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder determine si existen testimonios de colaboradores eficaces relacionados al accionar de los congresistas de Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre, Cambio Democrático, entre otras bancadas en la presunta recepción de dinero para votar en contra de la interpelación del exministro de Transportes Juan Silva, en noviembre del 2021.

Esta decisión se fundamenta en la denuncia que realizó la ciudadana Liz Johvana Laberian Valencia en un informe periodístico, que se publicó en noviembre del 2022.

Mediante este reportaje se reveló que el colaborador eficaz Zamir Villaverde desembolsó la suma de 3,500 dólares a parlamentarios de APP, Fuerza Popular y Acción Popular para evitar una eventual censura a Silva, quien permanece en calidad de prófugo.

En razón a estos hechos, en la Fiscalía de la Nación consideran que es posible que los implicados hayan incurrido en el presunto delito de cohecho pasivo propio.

María Acuña rechaza vínculo con “Los Niños”

A través de la bancada APP, la parlamentaria Acuña negó haber sido incluida en el proceso fiscal que se lleva a cabo por el caso ‘Los Niños’.

“La Fiscalía está pidiendo corroborar una malintencionada mención hacia su persona. Ella ha aclarado que no ha recibido ningún tipo de beneficio del gobierno de Pedro Castillo”, se alcanza a leer en un comunicado.

También indicaron que la Fiscalía ha solicitado información objetiva a los entes correspondientes para identificar a los congresistas que habrían cometido delitos.

Agregaron que el vocero titular, Alejandro Soto, ha declarado en reiteradas oportunidades que ningún congresista de APP recibió beneficios del exmandatario Castillo.

Balcázar señala que el caso terminará en archivo

Mientras que el congresista José Balcázar afirmó que la disposición muestra que la fiscal de la Nación no tiene sólidos indicios para una investigación por tráfico de influencias o cohecho contra los legisladores.

“En el pleno he sostenido por qué la indagación que realiza la fiscal Benavides está mal planteada, si ella insiste, el proceso terminará en el archivo. Quizá por realizar esa advertencia, me han incluido. Yo no he sido palaciego”, expresó.

