Durante un operativo para prever que se expendan productos alimenticios en buen estado, autoridades correspondientes realizaron un operativo en el mercado Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz.

Los representantes del área de Fiscalización de la comuna leonardina en coordinación con Produce y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) acudieron hasta el local comercial “Cristhian” ubicado en la cuadra 11 de la calle Ricardo Palma, donde decomisaron cerca de 5,000 latas de atún de dudosa procedencia y además porque, al parecer, cuenta con un etiquetado que no le corresponde.

La subgerente de Fiscalización de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, Alicia Saucedo Pareja, informó que exactamente se encontraron 93 cajas conteniendo, cada una, 48 latas de la conserva de filete de caballa de media libra, las que estaban almacenadas.

Pese a que la propietaria, Emma Paredes Guevara, presentó algunas constancias, el código de la etiqueta “Del Piuranito” y “Dely Fish” no coincidían con el sello de las latas, por lo tanto, no se descarta una adulteración del producto.

Es por ello que todo fue llevado en custodia al área de Salubridad, hasta que Sanipes realice el respectivo proceso y se pueda determinar si le corresponde o no, mientras no se culmine, no se puede desechar ni devolver.

Asimismo en otras tiendas de comerciantes mayoristas se incautó aceite cocina vencidos, una docena de cajas de leches por abolladura en sus latas u oxidadas. Todo fue trasladado hasta la sede en mención.

“Esto es como medida para prever que los productos que se expendan, tanto en el mercado mayorista como en los alrededor, estén en el estado adecuado y teniendo en cuenta que Moshoqueque atiende a toda la macro norte, ya que es uno de los centros de abastos más grande”, sostuvo la funcionaria.

