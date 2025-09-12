Otro asesinato a manos de delincuentes estuvo a punto de registrarse en el distrito de José Leonardo Ortiz, durante un atraco.

El accionar delictivo se registró a las 2 y 30 de la mañana de ayer, cuando Sarela Milagros Alvarado Huerta, de 49 años de edad, fue interceptada por dos rateros en la avenida Culpón a inmediaciones de un centro educativo de la localidad.

En ese instante, los hampones provistos de armas de fuego le exigen entregarle todas sus pertenencias; sin embargo, la mujer empieza a gritar pidiendo auxilio a los vecinos de la zona.

Los facinerosos al escucharla, uno de ellos le apunta con la pistola y le dispara en el abdomen.

Luego la despojan de sus cosas y emprenden la fuga con rumbo desconocido dejándola herida.

Agentes policiales de la comisaría La Nueva Despensa, al ser alertados se trasladaron hasta el lugar, donde encontraron a la agraviada ensangrentada. Inmediatamente la trasladaron hacia el Hospital Regional de Lambayeque.

Balean a joven carpintero por oponerse a robo

Por otro lado, nn joven de 18 años resultó herido por impacto de bala la noche del miércoles 10 de septiembre, tras resistirse a un asalto mientras se dirigía a su domicilio en el pueblo joven Santa Rosa, en la ciudad de Chiclayo.

Según el acta de constatación policial, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:15 p.m., cuando Jerson Joel Carhuatanta Sandoval, carpintero de profesión, fue interceptado por dos sujetos armados que descendieron de un vehículo negro en la intersección de las calles Tania Parado de Bellido y Dignidad.

Los atacantes, ambos de sexo masculino, intentaron despojarlo de sus pertenencias. Ante la resistencia del joven, uno de los delincuentes —quien portaba un arma de fuego— le disparó a la altura de la pierna derecha. Posteriormente, los agresores huyeron del lugar sin lograr concretar el robo.

Carhuatanta fue trasladado de inmediato al Hospital Regional de Chiclayo, donde fue atendido por el médico de turno, Carlos Gómez Díaz, quien confirmó la lesión por arma de fuego en la pierna derecha. La Policía Nacional del Perú, a través de la Comisaría El Porvenir, realizó las diligencias correspondientes.

