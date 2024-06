Una madre de familia denunció haber sufrido actos de maltrato y discriminación por parte de personal médico del centro de salud de Pósope Alto, en Pátapo, en la provincia de Chiclayo.

La mujer dijo que acudió desde las 6:00 de la mañana al puesto de salud para sacar una cita a su menor hija de iniciales S.P.LL., quien padece autismo severo y microcefalia.

“Yo ni siquiera me he movido del asiento porque soy la primera en la fila y comenzaron a pasar a otros pacientes. Entonces me acerqué a la doctora y le dije que por favor atienda a mi niña, pero ella sabiendo que en ese hospital el folder anaranjado es de personas con discapacidad, me dijo molesta que espere hasta el último”, narró.

Incluso, según la indignada madre de familia, le negaron el libro de reclamaciones. “Cuando los grabo vino un enfermero a brindarme ayuda para que la atienda el doctor de emergencias a mi niña”, señaló.





