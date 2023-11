Una grave acusación realizaron contra un agente del orden de la Región Policial de Lambayeque.

Hasta la comisaría de La Victoria se hizo presente René P.Q. de 36 años de edad, natural de la ciudad de Juliaca, quien denunció al suboficial PNP de tercera Jordy Alfredo Sánchez Patazca, de haberlo ultrajado sexualmente y luego coaccionado para depositarle fuertes sumas de dinero.

Según el acta policial, el agraviado aseguró que, conoció al policía a través de las redes sociales, por lo cual se enamoró fuertemente hasta que iniciaron una relación sentimental entre hombres.

Indicó que el 24 de septiembre del presente año viajó hasta la capital de la Amistad, esto ante la insistencia del uniformado, para supuestamente conversar sobre su situación amorosa y también sobre la venta de su terreno que realizó en Juliaca por S/265,000.

Al llegar a Chiclayo se hospedaron en un hostal del distrito de La Victoria por más de dos semanas, donde luego de tener un encuentro amoroso, este logró convencerlo que le haga el depósito de S/35,000.

Luego de algunos días bajo amenazas de muerte lo obligó a entregarle más dinero a través de transferencias a su aplicativo Yape.

Además le contó que había tenidos problemas en la comisaría de Campodónico, debido a que fue grabado bailando y bebiendo licor en un puesto de auxilio rápido con algunas jovencitas.

“El 3 de octubre a la 1 de la tarde Jordy Sánchez llegó nuevamente al hospedaje donde yo estaba hospedado. Allí me insultó me dio golpes de puño y abusó sexualmente de mí. También me sustrajo 260 soles y S/2,000 aparte de los 35 mil soles que ya le había depositado”, dijo.

Policía con antecedentes

Cabe indicar que el efectivo PNP denunciado labora en la Unidad de Servicios Especiales (USE) y hace varios meses fue captado bailando junto a dos mujeres en su Puesto de Repuesta Inmediata del centro poblado Lagunas, en el distrito de Pomalca.

El acusado dijo a medios locales qué, desconocía sobre el problema en el cual ha sido denunciado y es inocente de todo lo que se sindica en su contra, ya que no tiene nada que ver.

