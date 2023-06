Dos efectivos policiales fueron captados de parranda en el Puesto de Respuesta Inmediata (PRI), perteneciente a la comisaría de Campodónico, durante su horario laboral, en la ciudad de Chiclayo.

Al respecto el general de la II Macro Región Policial de Lambayeque, Marlon Anticona, declaró que los involucrados fueron removidos de sus puestos hasta que Inspectoría General de la Policía culmine con las investigaciones en su contra.

En las grabaciones se visualiza a uno de los uniformados bailando huayno con una jovencita; mientras que su compañero abrazaba a otra fémina al costado de una mesa con licor. También se escucha la voz de un hombre indicando el nombre de uno de los efectivos policiales: “de aquí sale (a bailar) Vargas con Erika.

De acuerdo a los videos difundidos se logró identificar a los policías implicados como Jordi Sánchez Pataza y César Vargas Cieza, quienes recibieron la sanción pertinente tras cometer el hecho irregular.

“Según lo que me indicó el coronel encargado de la oficina de Disciplina, se abrirá una investigación por una falta grave”, manifestó Anticona. Agregó que no se ha determinado si los agentes se encontraban en estado de ebriedad; puesto que no fueron sometidos a la prueba de dosaje etílico.

“No se les pudo practicar el examen porque después que nos llegó la difusión fuimos a verificar la escena y ya se habían ido todos los involucrados”, aclaró. Precisó que las señoritas, quienes acompañaron en la “juerga” a los uniformados, no pertenecen al PRI y que están ya están en proceso de su identificación para continuar con las diligencias.

“Son civiles y ellas no debieron estar en el puesto porque ahí solo laboran los efectivos policiales”, acotó. Por otro lado, afirmó que Inspectoría General de la Policía sostiene, desde enero de este año, alrededor de 60 casos de investigación en curso.

