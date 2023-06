En funcionarios del Seguro Social de Salud (Essalud) recae la responsabilidad de la falta de funcionamiento del Hospital Naylamp I en sus instalaciones de la avenida Bolognesi, en la región Lambayeque.

Este diario conoció que la entidad afronta un serio problema porque el expediente técnico para trabajos de mantenimiento se perdió y hace poco fue repuesto, pero esto no ha frenado el pedido del contratista Multi Servicios Feroes EIRL, para el cobro de S/ 6 millones 202 mil 500. La conciliación sigue en trámite.

Es preciso que se conozca cómo Essalud administra los recursos de los asegurados, porque lo sucedido es preocupante. El Hospital Naylamp I registra 125 mil asegurados, que actualmente se atienden en las instalaciones de la Casa Comunal de la Juventud en condiciones inadecuadas.

En el 2019 el nosocomio dejó de funcionar por fallas operativas, pero dos años después, Essalud aprobó una inversión de mantenimiento en el marco de la emergencia por Covid-19, para mejorar los ambientes, pero ese objetivo tampoco se ha cumplido y el servicio sigue sin uso hasta hoy. Los trabajos se ejecutaron entre los meses de junio y agosto del 2021.

“Cuando van a recibir la obra, Asesoría jurídica observa y no se recibe porque no había expediente técnico y no se podía verificar el cumplimiento de los términos de referencia. Eso ha generado el problema”, explicó el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque.

A través del oficio N° 603-2023, de fecha 19 de junio y dirigido al presidente ejecutivo de Essalud, Aurelio Orellana Vicuña, Hidalgo indica que “la inexistencia de documentos que pruebe el expediente de contratación, el documento que señale de manera precisa las fechas de inicio de la prestación del servicio y la autorización respectiva por parte de la Gerencia Central de Logística”, ha originado que desde hace más de 1 año y 10 meses, de concluida la obra y ejecutada por contratación directa por situación de emergencia, no esté en funcionamiento.

Explican, además, que en una reciente supervisión, el día 15 de junio, se observó que los 8 pisos están vacíos, pese a la aparente obra ejecutada entre junio y agosto del año 2021.

“Toda esta mala actuación de los funcionarios de Essalud ha perjudicado a más de cien mil asegurados. Recién han terminado de reconstruir el expediente técnico y es grave lo que ha ocurrido. Además, la Comisión de Procedimientos del Seguro no ha dado resultados sobre las posibles sanciones. Tienen tres años para investigar, pero ya han pasado dos años, ¿están esperando a que el caso prescriba?”, explicó Hidalgo.

Lambayeque aún sufre por la epidemia del dengue, y es necesario contar con ambientes hospitalarios para atender a la población. Los servicios de emergencia están saturados porque todos los días llegan pacientes, incluso provenientes de otras regiones del norte y la selva del país.

Fiscalía y Red Prestacional no dan resultado

Otra preocupación es por la demora de las investigaciones de carácter penal y administrativo que desarrollan la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, así como la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Red Prestacional de Lambayeque, que hasta la fecha no da resultados, a pesar del interés público.

