En pocos minutos, un incendio arrasó con tres viviendas construidas de material rústico y afectó a dos inmuebles más, en un siniestro suscitado la noche del último jueves en el sector conocido como Las Riberas del Chira, frente al nuevo hospital en la carretera Sullana a Paita, en Sullana.

El fuego que se inició en una de las viviendas, se propagó rápidamente a las otras colindantes y debido a que eran de palos y palma de coco, fueron reducidas a escombros en muy poco tiempo. Esto a pesar que los vecinos apagaron las llamas con arena ante la falta de agua en la zona.

Según los vecinos, una de las casas que fue consumida en su totalidad, residía una joven que trabaja en una farmacia de la ciudad y que el incendio se inició en dicha zona, minutos luego que ella había salido a laborar y tuvo que regresar, pero ya su casa estaba en escombros.

En tanto, para que el fuego no alcance a otros inmuebles de material rústico, los vecinos tuvieron que tumbar las paredes de palma de coco de las casas colindantes para que el fuego no avance y evitaron a que el daño sea mayor y otras viviendas no se vean damnificadas y más aún por el fuerte viento en dicha zona.

“Hemos tenido que arrojar arena al fuego para tratar de apagarlos, porque acá no hay agua”, dijeron algunos pobladores. Aunque otros señalaron que en dicha zona habría un tráfico de terrenos, ya que hay muchas casas que están deshabitadas y son un peligro para las otras viviendas donde residen algunas familias con menores.

Asimismo, los bomberos de la Compañía 43 de Sullana, se hicieron presentes inmediatamente para apagar el fuego en su totalidad y con ayuda de los vecinos, remover los escombros de las casas damnificadas y afectadas.

A la vez, llegaron agentes de Serenazgo y de la Policía Nacional para resguardar la zona y evitar que sujetos se aprovechen cometan hechos delictivos.

Cabe mencionar que en dicha zona, ya se han suscitado diferentes incendios en anteriores ocasiones, la mayoría ocurridos en horas de la noche en las viviendas de material rústico y que estaban, la mayoría, deshabitadas.