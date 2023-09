La madre de Flor Vásquez Ruiz (18) denunció que su hija falleció por presunta negligencia médica en la clínica Alfonso Ugarte.

La víctima ingresó al establecimiento de salud el 25 de agosto para someterse a una intervención quirúrgica a la vesícula. Luego de varios días presentó dolores abdominales; por lo que sus familiares la trasladaron de emergencia al Hospital Las Mercedes; donde se confirmó su deceso.

“Mi hija empeoró. Entonces la llevé a Las Mercedes y ahí me dijeron que le habían hecho mal la operación. Ella no soportaba el dolor, gritaba y gritaba; incluso botaba coágulos de sangre por la nariz”, dijo Dilma Vásquez Carhuatanta, madre de la víctima.

Agregó que posterior a que su hija presentara los dolores abdominales, ella acudió a la clínica para reportar el hecho; sin embargo, -señala la madre- la especialista le respondió que Vásquez Ruiz debía cuidarse mejor.

Indicó en la clínica también le recetaron dos ampollas para combatir el malestar, pero fue insuficiente; cuenta la indignada madre de familia.

Asimismo, precisó que en dicho recetario no registraba la firma del médico; por lo que exhorta a que la Fiscalía y SuSalud continúen con las investigaciones para hallar responsabilidades.

“Yo solo quería que la atiendan a mi hija. En el nosocomio ya no pudieron ayudarme y mi hija falleció (...). en esa clínica (Alfonso Ugarte) recetan pero sin firma (...)”, lamentó.

Administrador de clínica se pronuncia

Este diario buscó la respuesta del administrador de la Clínica Alfonso Ugarte, William Uceda Reyes, quien respondió que esperan los resultados del informe de Medicina Legal para que se esclarezca el tema.

“Al haber sido emitida una denuncia pública asumo que se nos emitirá una carta para dar cuenta sobre la historia clínica de la paciente (...). No podría opinar sobre la respuesta que se dio en el Hospital Las Mercedes porque no la he escuchado del mismo médico”, enfatizó.

Añadió que Flor Vásquez sí acudió a su control post operatorio; el cual fue programado por el especialista que practicó la intervención quirúrgica. Además, se limitó a hacer un mea culpa -según dice- basándose en solo la versión de la madre de la víctima.

“Estamos esperando a ejercer todo por el conducto regular (...). Tampoco podría afirmar si esa receta presentada fue girada por el mismo médico”, dijo, deslindando responsabilidades.

