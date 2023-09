Para preocuparse. La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) apenas lleva 12.8% de avance de su presupuesto destinado a proyectos e, increíblemente, tiene 36 obras con 0% de avance en ejecución.

Según el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en esta penosa situación se encuentran 10 proyectos de mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado (S/ 6′095,153), 4 proyectos de colectores (S/ 2′251,363) y 1 proyecto de emisor (S/ 716,094).

Asimismo, figuran 7 proyectos de rehabilitación de infraestructura educativa (S/ 2′815,882), 1 proyecto de mejoramiento de parque (S/ 996,142) y 1 proyecto de mejoramiento de camino vecinal (S/ 142,348).

Y lo más alarmante, 12 proyectos de rehabilitación de transitabilidad vehicular figuran con 0% de avance de ejecución presupuestal, pese al reclamo constantes de los choferes debido al estado calamitoso de las pistas.

“En las condiciones actuales que se encuentran las vías de Chiclayo es necesario que se inicie este trabajo para que pueda disminuir el costo de mantenimiento que tienen los transportistas debido a la situación de las pistas, hoy sumado al costo de combustible y costo de los repuestos que constantemente aumenta”, señaló el regidor Orlando Puell Varas.

El concejal precisó que el costo operativo de cualquier vehículo de servicio público aumentó considerablemente debido al mal estado de las pistas en la ciudad de Chiclayo, por lo que es urgente que la alcaldesa, Janet Cubas y sus funcionarios ejecuten los presupuestos y realicen los trabajos en las calles.

“El sistema de dirección y el sistema de amortiguación de un carro se deteriora rápidamente, entonces es necesario que cuánto antes se recupere la transitabilidad para que este índice que aumenta el costo operativo, disminuya”, refirió.

Del mismo modo, advirtió que las obras de agua y alcantarillado que espera la población de pueblos jóvenes ya debieron haber iniciado, pues se avecina el Fenómeno El Niño que dificultará los trabajos. “Si abran zanjas y comienza la lluvia será muy difícil avanzar”, dijo.

Por tal motivo, el regidor sostuvo que la alcaldesa, Janet Cubas, debería transparentar en sesión de concejo la situación actual de los 36 proyectos que figuran con 0% de ejecución.

“Es posible que estén todavía en expediente y no se haya iniciado la licitación. O puede ser que ya ganó la buena pro el contratista para ejecutar una obra, pero mientras no se le entregue el terreno para inicio de trabajos o no se realice el contrato y se haga un adelanto, entonces no pasa de 0% de avance, debe comprometerse ese presupuesto para que no regrese al erario nacional, están con el tiempo exacto, tienen tres meses hacia adelante”, manifestó.

Cabe indicar que a principio de año, la alcaldesa Janet Cubas dijo que encontró expedientes con muchas deficiencias de la gestión anterior.





