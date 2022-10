La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) filial Chiclayo comunicó su decisión de separar a Demy Thais Diez Canseco Pérez, quien se desempeñaba como docente de la carrera profesional de Derecho.

Ello se plasmó luego de la difusión de un audio, en el cual se escucha a la abogada emitir comentarios clasistas. “No se han dado cuenta el apellido que yo tengo. Hoy sí estoy siendo muy orgullosa. Tengo más apellido que todos”, señaló.

La docente habría sido grabada por uno de sus estudiantes, en circunstancias que se encontraba dictando una clase del curso de Derecho de Personas. En el audio se le escucha menospreciando a sus alumnos, afirmando que posee mayor capacidad intelectual y económica que los mismos.

El hecho se suscitó a raíz de una amonestación que recibió la docente tras ser quejadas por sus alumnos, a quienes castigó por sus constantes tardanzas. Es así que Diez Canseco habría mostrado su indignación, señalando que no necesita su trabajo en la UTP porque podría conseguirlo en otra universidad debido a su apellido.

“Yo no vivo del trabajo que me da la universidad, ¿No se han dado cuenta del apellido que tengo?. Estoy siendo muy orgullosa, tengo más apellido que todos y de algo me valdrá, sino por mis propias capacidades”, habría señalado Diez Canseco ante sus alumnos.

Asimismo, habría afirmado que el cargo como docente no se lo debe a ninguna autoridad. “Yo no he necesitado del decano para ingresar a esta universidad”.

También habría indicado que se encuentra en una etapa de su vida en la que logró prepararse académicamente y si no obtuvo su doctorado, fue a causa de su orgullo.

“Soy una persona joven, yo no tengo la culpa de tener un poco más de cerebro y haberme preparado más y que por orgullosa, o por querer pasear no seguí estudiando mi doctorado”, se escucha en el audio.

Cabe precisar que los alumnos manifestaron su pesar ante el supervisor, tras reiteradas discriminaciones por parte de la docente; motivo por el cual fue amonestada por el directivo de la universidad.

Del mismo modo, habría cuestionado la labor de sus colegas, afirmando que podrían ser derivados con otra docente.

“Se han quejado diciendo que soy sarcástica, que no han aprendido; entonces vayan y aprendan con otra profesora o con los otros docentes ¿No aprendieron lo suficiente?”.

Por otro lado, afirmó que los estudiantes optaron por la mejor decisión al presentar su queja. Además, dijo que podrían trasladarse, si fuera su decisión, a otra filial de la universidad, y que correría con los gastos.

“Me hubieran dicho y si costaba el traslado yo se les hubiera regalado el dinero, porque eso no me falta. Me puedo gastar mil soles en un día si quiero” aseveró.

Cabe indicar que Diez Canseco estudió Derecho en la Universidad de San Martín de Porres. Posee el grado académico de Bachiller en Derecho de Gestión Pública. Realizó una maestría en la Universidad César Vallejo.

