Un avezado delincuente perpetró un ataque con explosivos en pleno centro de la ciudad de Chiclayo, sin tener temor de ser capturado por la Policía.

El accionar delictivo que quedó registrado en cámaras de seguridad ocurrió cerca de la 1 de la mañana de ayer, cuando un individuo vestido con polera ploma, pantalón oscuro, zapatillas blancas y gorra azul, se acerca a la tienda “City Dolar” ubicada en la calle Elías Aguirre Nº 361, donde prende un artefacto pirotécnico y lo deja en el piso frente al portón principal.

Asimismo, en las imágenes se puede apreciar, que el facineroso sale corriendo raudamente dejando el material que emanaba humo. Luego después de casi tres minutos, este explota causando daños materiales e incluso en las lunas de los locales vecinos.

Ante el fuerte estruendo, algunos transeúntes que aún caminaban por el lugar comunicaron al personal policial de la Unidad de Emergencia (Uneme) y a la comisaría César Llatas Castro, cuyos uniformados al llegar verificaron que efectivamente se había suscitado una detonación.

Ellos a su vez, solicitaron apoyo de sus pares de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex), así como de los agentes Antiextorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes al llegar se entrevistaron con el encargado del negocio afectado.

Ante este hecho, el jefe de la Divincri, coronel PNP Luis Revilla, aseguró que, no existe denuncia alguna por extorsión, además se han contactado con los trabajadores del establecimiento, puesto que los propietarios residen en Lima.

“Los empleados nos han indicado que los propietarios están en Lima. Lo cierto es que tengo hasta ahora, es que los trabajadores, administradores no han recibido ninguna llamada extorsiva, no les han dejado ninguna nota extorsiva y eso nos dificulta un poco llegar al trasfondo de la investigación. También esperamos si después del ataque vayan a pronunciarse y saber su requerimiento de esos sujetos”, sostuvo el oficial.

La Policía investiga el trasfondo del ataque hacia el local, puesto que los trabajadores no han recibido amenazas ni llamadas extorsivas.