Hasta el momento, cerca del 45% de empresas del servicio transporte público de la región han subido sus tarifas de pasajes, para frenar los impactos negativos de la continua alza en los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP), gasolina y diésel.

Aunque esta situación perjudica los bolsillos de cientos de ciudadanos que usan los colectivos, combis, minivans y mototaxis para llegar a sus trabajos o centros de estudio, el dirigente de la Coordinadora Regional de Transporte Público de Lambayeque, Wilson Miñope Carbajal, señaló que el aumento podría continuar, si el actual Gobierno no implementa medidas temporales, para menguar la crisis energética que alcanza al país.

“Es preocupante y por ahora el incremento en el transporte urbano es de 0.50 céntimos, pero podría variar. Hay otros aumentos, pero que ya dependen de la ruta. En la coordinadora tenemos conocimiento que el 45% de empresas han comenzado a subir sus pasajes”, sostuvo.

Un nuevo recorrido por algunas estaciones de servicio de Chiclayo permitió advertir que el costo del GLP se ubica entre S/10.29, S/10.49 y S/11.50. Mientras que el precio del galón de gasolina premium está en S/20.19, S/20.99 y S/21.99; la gasolina regular se encuentra a S/18.29, S/18.99, S/19.39 y S/19.99. Finalmente, el diésel está entre S/21.49, S/ 23.19 y S/ 23.99.

Se trata de los mayores aumentos que se hayan visto desde el periodo 2021-2022.

“Aunque se solucionó el transporte del GNV, eso no ha reducido la crisis. También influye la guerra en oriente medio y la especulación. Las refinerías aumentan sus valores y el Gobierno no ofrece una salida, pese a que el Perú es vulnerable porque importa gran cantidad de petróleo”, agregó Wilson Miñope.

Es preciso indicar que diferentes gremios pidieron al Gobierno Regional hacer de nexo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para instalar un diálogo.

Las empresas que brindan el traslado de pasajeros en las rutas Chiclayo- Ferreñafe, Chiclayo - Jayanca - Olmos también evalúan subir sus tarifas. Los ajustes podrían ser de S/1.00 a S/3.00, dependiendo de la distancia a recorrer.

En los paraderos se pueden verificar los incrementos. En adelante, desde el sector Fonavi al Banco de la Nación (avenida José Leonardo Ortiz) el costo es de S/2.50; desde Fonavi a las avenidas Bolognesi o Augusto B. Leguía S/3.00; de Fonavi a Villa Hermosa S/3.50; de Villa Hermosa-Senati- Universidad de Sipán S/3.00; avenida Agricultura-Senati-Sipán S/3.00. En lo que toca a la ruta Pimentel – Chiclayo, el pasaje nocturno será de S/3.50, el pasaje urbano S/2.50 y pasaje escolar a S/2.00.

El pasaje de Chiclayo a Lambayeque se ubica entre S/3.50, S/4.00 y S/4.50, dependiendo del horario. En tanto, usuarios de Mórrope señalaron que el pasaje desde Cruz del Médano hasta Lambayeque se ubica entre S/9.00 y S/10.00, cuando antes era S/6.00 o S/7.00.

Cabe indicar que son 340 empresas del transporte público que cubren las rutas urbanas e interurbanas, y de distinta modalidad.