La excongresista fujimorista, Leyla Chihúan Ramos, descartó que Chiclayo se convierta en sede deportiva para futuros eventos de gran importancia.

“Chiclayo no será sede de nada, Arequipa no será sede de nada, porque no cuentan con infraestructura”, señaló en una entrevista.

Además, contó que fue contactada por el gobernador regional, Jorge Pérez Flores, en la ciudad de Piura durante el desarrollo del torneo nacional de vóley sub-15, donde participaron jugadoras chiclayanas. En aquella oportunidad intercambió opiniones con Pérez y sus aseso-res, y es así que la invitaron a visitar las instalaciones deportivas de la Capital de la Amistad.

“...la desgracia de las instalaciones de lo que fueron Los Juegos Bolivarianos en el Colegio San José. Te pones a llorar conmigo”, expresó a su interlocutor.

Chihúan detalló que el velódromo construido en el referido plantel está abandonado y sucio.

“El deporte peruano está relegado, a nadie le importa. Pero como soy yo, hablan. No estoy afiliada a ningún partido político, nunca lo estuve. Qué favor estoy haciendo al señor Pérez. No sé en qué partido está él”, manifestó.

Asimismo, deslizó la posibilidad de declinar al trabajo que le ofrecieron en el Gore Lambayeque.

De otro lado, afirmó que también trabajará para la Academia del Comité Olímpico Peruano, pues cuenta con la experiencia y la formación profesional.

Enfatizó que no está afiliada a ningún partido político, que actualmente vive en Arequipa y que presta servicios de asesorías en distintos ámbitos.

La contratación de la exvoleibolista ha despertado polémica y suspicacia, en razón a que su contrato con el Gore estipula un pago de S/ 30 000 por sus labor.

Declaración de Chihuán contradice a gobernador

La declaración de Chihúan en cierto modo contradice el descargo que dio el gobernador Jorge Pérez, para justificar tal contratación.

“Esto obedece a que Lambayeque va a ser designada región olímpica. Además, la FIFA acaba de mostrar su interés en seguir con los torneos anuales de fútbol sub 17. En noviembre del año pasado debió hacerse el mundial en Perú donde se había considerado a Lambayeque. Se vio la posibilidad de invertir casi 90 millones de soles en el estadio Elías Aguirre (...)”, dijo.

Añadió que busca deporte de competencia y deporte para la salud. “No solo el componente de competitividad, estamos hablando de nuevos estadios, de nuevos centros de recreación y eso obedece a una planificación”.

Tras las afirmaciones de Chihuán, el consejero regional, Julio César Sevilla Exebio, indicó que planteará ante el Consejo la suspensión del contrato, pues ha quedado demostrado que se trata de un gasto innecesario, ya que no existen las condiciones para la organización de actividades deportivas profesionales y a gran escala.

Finalmente, exhortó a Pérez a considerar proyectos serios para la recuperación de espacios a favor del deporte.

Se retractan de contratar a Leyla Chihuán

El Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) se retractó sobre la contratación de la excongresista y deportista, Leyla Chihuán, para que brinde servicio de asistencia social por la suma de S/30 mil.

Ahora aduce que la exparlamentaria no reúne el perfil indicado en los términos de referencia; a pesar que el gerente general, Ranjiro Nakano, y el propio gobernador regional, Jorge Pérez, justificaron su contrato por su experiencia deportiva.

hechos. Por intermedio del oficio, Nº 000241-2024, remitido por la gerente regional de Programas Sociales, Magaly Margarita Romero Dávalos, al jefe de la Oficina de Logística, Edsson Alberto Tarrillo Clavo, solicitó la anulación de la Orden de Servicio Nº 685-2024 (contratación de Chihuán); debido a que “la proveedora no cumple con el perfil indicado en los términos de referencia”, detalla el documento.

Esto se habría originado, tras las declaraciones de la excongresista, en las que descartó que Chiclayo sea sede deportiva para futuros eventos de gran importancia.

“... Lambayeque va a ser designada región olímpica”, fue lo asegurado por Jorge Pérez y desmentido al día siguiente por Leyla Chihúan.

VIDEO RECOMENDADO