Nanfuñay integró el mismo partido de gobernador regional de Lambayeque.

El (GRL) informó el fallecimiento de María Manuela Zeña Nanfuñay, consejera regional y reconocida profesional del Derecho, quien militaba por el partido Somos Perú al igual que el gobernador regional .

A través de un comunicado oficial, la entidad lamentó su partida y expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de la autoridad regional.

“Su legado perdurará como testimonio de entrega y vocación al servicio de los demás”, señala el mensaje institucional.

Zeña Nanfuñay fue conocida en el ámbito regional por su integridad, su función fiscalizadora y su intervención en algunos casos sociales.

Diversas autoridades locales y colegas del consejo expresaron su pesar por la pérdida y destacaron su ejemplo de profesionalismo y vocación de servicio.

