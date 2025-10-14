El Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) informó el fallecimiento de María Manuela Zeña Nanfuñay, consejera regional y reconocida profesional del Derecho, quien militaba por el partido Somos Perú al igual que el gobernador regional Jorge Pérez Flores.

A través de un comunicado oficial, la entidad lamentó su partida y expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de la autoridad regional.

“Su legado perdurará como testimonio de entrega y vocación al servicio de los demás”, señala el mensaje institucional.

Zeña Nanfuñay fue conocida en el ámbito regional por su integridad, su función fiscalizadora y su intervención en algunos casos sociales.

Diversas autoridades locales y colegas del consejo expresaron su pesar por la pérdida y destacaron su ejemplo de profesionalismo y vocación de servicio.