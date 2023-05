Desde hace dos semanas colapsó el desagüe en el pueblo joven Santa Rosa de Chiclayo, por lo que varias familias se vieron obligadas a abandonar sus viviendas, ante el riesgo inminente de contraer enfermedades.

Esto, debido a que las aguas servidas no solo afloraron en las calles sino también dentro de sus domicilios, dejando inundados los baños e inoperativos los inodoros, motivo por el cual ahora muchos moradores defecan en bolsas que arrojan a la basura.

“El desagüe ha colapsado dentro de mi casa, hoy amaneció mi sala inundada. Tenemos los recibos de agua al día pero Epsel no nos atiende, ya hemos llamado pero no solucionar el problema. Nuestras necesidades fisiológicas la hacemos en bolsas. Tengo a mi suegra, mi cuñada y mi sobrina con dengue, pero no podemos ir a vivir a otro sitio. Estamos desesperados”, señaló María Elita Lozano Altamirano.

Diario Correo acudió a la zona y constató que las aguas servidas de coloración verde y olor nauseando han brotado en la calle Pariñas y 30 de agosto, precisamente frente a la sede del Escuadro Verde, de la Policía Nacional.

“No se puede vivir de esta manera, hay muchos zancudos, y la pestilencia no se puede soportar. Casualmente mi sobrina ha dejado su casa y está alquilando un departamento. Yo he venido a tratar de ayudar en algo. Lamentablemente nos piden 400 soles para el combustible de una máquina que vengar a desatorar”, manifestó Cesar Gastulo Cisneros.

Ante esta situación y aprovechando el apoyo de los hombres y mujeres de prensa, los moradores hicieron una protesta para reclamar a Epsel y la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) una solución inmediata al colapso de desagüe y fumigación ante los casos de dengue.

Colapso de desagües en pueblo joven Santa Rosa de Chiclayo