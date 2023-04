Decenas de familias del condominio Puertas del Sol 1, ubicado en la carretera Chiclayo- Reque, llevan más de 20 días padeciendo por la falta de agua potable.

A pesar de una protesta, que realizaron hace tan sólo unos días, y los reclamos que hicieron llegar a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) y al Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), el sufrimiento continúa hasta el día de hoy.

“Epsel ha hecho promesas y no pasa nada. No tenemos ni para cocinar, hemos buscado cisternas de privados, pero no llegan hasta aquí. Este condominio contaba con 4 motobombas, en el camino Epsel sacó dos para un mantenimiento, pero no regresaron en buenas condiciones y las dos restantes ya no sirven”, detalló Mirella Cabrera Pereyra, vecina del sector.

Aunque esta dificultad coincide con la aparición de lluvias de fuerte intensidad en la ciudad, los vecinos indicaron que el problema viene de tiempo atrás, pues en otras partes del condominio, el agua sólo llegaba por horas.

El recurso hídrico ingresaba por la caseta principal desde la red matriz, y de ahí hasta los grifos y tanques de cada vivienda.

Aunque Epsel traslada camiones cisternas para distribuir el líquido elemento, esta solución no ha terminado con el descontento, pues las unidades abastecen a treintena casas por día.

Los vecinos afirmaron a Correo que buscarán otras alternativas legales, para lograr una solución definitiva.

El último lunes 10 de abril, los moradores protestaron en los exteriores de Epsel y lograron reunirse con el gerente general, Jorge Aspillaga Valderrama, pero no sirvió de nada.

entrega. Epsel informó que, de acuerdo al programa para el abastecimiento de agua potable, trabajan en la entrega del recurso hídrico a través de camiones cisterna a los usuarios de Puertas del Sol (Reque),Ciudad de Dios (San José), Hospital Essalud, Comisaría Sectorial y eHospital Referencial en Ferreñafe.

También en Los Tréboles, Condominios San Gabriel, Colegio San Pedro, Las Pariñas, E. Lora y Lora, Las Viñas, La Verónica y San Isidro, que se ubican en Chiclayo.

