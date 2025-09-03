Un grupo de vecinos de la calle Genaro Barragán, ubicada en la Unidad Nazareth de la ciudad de Ferreñafe, denunció que la rotura de tuberías se ha vuelto un problema recurrente en dicho lugar.

Los moradores responsabilizaron a los obreros del Consorcio Trujillo como los causantes de los daños en el alcantarillado antiguo al momento de remover el terreno.

Mediante el uso de maquinaria pesada, una cuadrilla viene retirando el concreto para ejecutar una obra de pavimentación, que gestionó la Municipalidad Provincial de Ferreñafe (MPF).

René Brenis, uno de las afectados, indicó que las averías provocan que la humedad avance hacia las viviendas.

“Exhortamos a los regidores para que fiscalicen, porque aquí están ejecutando cómo se les da la gana. No vamos a permitir que nos entreguen algo mal hecho”, señaló.

Este proyecto es realizado gracias a los recursos que el Gobierno Regional de Lambayeque otorgó al alcalde, Polanski Carmona Cruz.

Ahora el descontento es muy fuerte y la prueba quedó registrada en un video, que circuló en redes sociales, donde se oye que una vecina exigir a los trabajadores que frenen las actividades.

“Estamos pidiendo que revisen el alcantarillado para determinar por qué surgió este problema, pero ellos nos responden que si la máquina para, nosotros vamos a tener que pagar la hora”, expresó.

En este material también se escucha a un empleado de la contratista decir que la “filtración sale de la misma tierra”.

INVERSIÓN. Esta obra comenzó en el mes de julio y es parte de un paquete de inversión, que empujaron el GORE Lambayeque y la municipalidad provincial.

El objetivo es mejorar la movilidad urbana en los sectores Las Mercedes, La Primavera, Nazareth e Independencia, para beneficiar a más de 2 mil 200 personas.

