La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque citará a Gustavo Horna Novoa, consuegro de César Acuña, para que rinda su declaración respecto a los contratos obtenidos en EsSalud por una proveedora que sería su testaferra.

Se trata de Magna Sánchez Terán, representante de la empresa Inversiones de Alimentos del Norte SAC, la cual (en consorcio) obtuvo un contrato de más de S/ 2 millones en el hospital Luis Heysen y la concesión del Cafetín del hospital Almanzor Aguinaga por el plazo de 3 años.

Tal como reveló Cuarto Poder, esta supuesta empresaria, tiene en su Facebook, fotografías donde aparece al lado de parientes de Brunella Horna, quien está casada con Richard Acuña, hijo del candidato presidencial y fundador de Alianza Para el Progreso, César Acuña.

La fiscal a cargo del caso, Karim Ninaquispe Gil, programó una serie de diligencias en el marco de la investigación contra los que resulten responsables, por el presunto delito de colusión agravada (alternativamente negociación incompatible).

“Recábese la declaración testimonial de Gustavo Horna Novoa para que responda respecto a su vinculación con Magna Perpetua Sánchez Terán, con la empresa Inversiones de Alimentos del Norte SAC, así como con el Consorcio del Norte”, consta en la disposición 01 de la carpeta fiscal N° 124 – 2026.

Según el reportaje periodístico, Inversiones de Alimentos del Norte SAC, junto a otras dos empresas, conformó el Consorcio del Norte SAC, logrando que el 30 de abril de 2025 se le adjudique el contrato por servicio de alimentación en el hospital Luis Heysen por S/ 2’103,442.80.

Sin embargo, la empresa de Magna Sánchez sería solo fachada, pues registró ante el OSCE el mismo número telefónico que pertenece a Gustavo Horna Novoa, padre de Brunella Horna. Además, comparte domicilio y teléfono con otra compañía vinculada a la esposa de Gustavo Horna (Latina Confecciones y Diseños EIRL).

Según la disposición fiscal, también deberán rendir su manifestación los tres integrantes del consorcio favorecido. “Recábese la declaración testimonial de Magna Sánchez Terán, Luis Fernando Dávila Calle y Geraldine del Milagro Salvo Olivera, quienes deberán declarar respecto a las circunstancias de la conformación del Consorcio del Norte y la suscripción del contrato N° 29-RPL-EsSalud-2025”, consta en la disposición fiscal.

“Recábese la declaración testimonial de Magna Sánchez Terán, Luis Fernando Dávila Calle y Geraldine del Milagro Salvo Olivera, quienes deberán declarar respecto a las circunstancias de la conformación del Consorcio del Norte y la suscripción del contrato N° 29-RPL-EsSalud-2025”, consta en la disposición fiscal.

Asimismo, la fiscal dispuso que se identifique a los funcionarios públicos que participaron en el proceso de selección N° 12-2024-EsSalud-RPL-1 a efectos de recabar sus declaraciones testimoniales.

El Comité de Selección que otorgó la buena pro al Consorcio del Norte estuvo integrado por los funcionarios Ángella Ruiz Uceda, Silvia Díaz Arroyo y Eduar Fernández Fernández. Así figura en el contrato N° 29-RPL-EsSalud-2025 publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).

Respecto a la concesión de la cafetería del hospital Almanzor Aguinaga (Contrato N° 01GRPL-ESSALUD-206) también a favor de Magna Sánchez, fue suscrito por los funcionarios César Guerrero Uceda, gerente de la Red Prestacional Lambayeque y Erika López Cajas, jefa de la Oficina de Administración.

Cabe indicar que Magna Sánchez dijo desconocer la existencia de Inversiones de Alimentos del Norte SAC, pero fue captada haciendo las compras de víveres y luego trasladarlos al hospital Luis Heysen.