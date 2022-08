Insensible gestión. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) constató que en la avenida José Balta de Chiclayo se ha realizado una “poda severa” de 22 árboles, sin respetar los protocolos que establece la norma.

Esto a pesar que Serfor capacitó a personal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) sobre el método correcto de podar plantas y estos, a su vez, hicieron lo propio con la empresa Consorcio Asfaltos Urbanos, a cargo de la obra de renovación de veredas en la citada avenida.

Así lo indicó el administrador técnico de Serfor - Lambayeque, Jorge Alfaro, quien precisó que ha enviado un informe a la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente (FEMA) a fin de que proceda conforme a sus competencias.

“Nosotros hemos dado una capacitación a la MPCh y hasta donde yo tengo conocimiento, la MPCh le ha hecho indicaciones a la empresa cómo deben trabajar, entonces tengo entendido que es la constructora la que no ha cumplido, pero deben tener algunas razones, de repente por el cableado de luz”, señaló.

INFORME. El funcionario precisó que hallaron evidencias de poda agresiva de diversas especies de árboles, como ficus, tulipán africano, ponciana e higuerón, sin embargo, no encontraron afectación de fauna silvestre.

“En estos árboles habitaban alrededor de 2 mil tordos, pero no hemos encontrado nidos en el suelo, no hemos encontrado aves muertas, ni abandonadas, solo utilizaban los árboles para dormir, se trata de una especie que no anida, utilizan nidos de otras aves, ponen sus huevos y se van”, dijo.

LEE AQUÍ: Excluyen de modo definitivo a Juan Carrasco, candidato al Gobierno Regional de Lambayeque

No obstante, según el Informe N° 241 - 2022, hasta la última constatación del 11 de julio pasado estos árboles albergaban aproximadamente 2,000 tordos, de los cuales han quedado en la zona aproximadamente 600.

“Si bien el tordo no es una especie amenazada, ante la poda atípica realizada, las aves se han quedado sin lugar de descanso y se ven obligadas a buscar refugio en otros árboles de la ciudad. Hoy en día las aves (que quedan) usan temporalmente los edificios y cables de tendido eléctrico para dormir. La Municipalidad Provincial de Chiclayo debió realizar poda progresiva para no causar estrés a la fauna silvestre y que de forma progresiva ellos busquen otros refugios”, concluyó Serfor.

En dialogo con Correo, el administrador técnico de Serfor, Jorge Alfaro señaló que los árboles que han sido podados en la avenida José Balta sí tienen capacidad de rebrote; pero podría tardar hasta dos años.

“Esperemos que la municipalidad vuelva a colocar nuevas plantas si es que no tuvieran capacidad de rebrote”, manifestó.