La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque dispuso investigar de modo preliminar al alcalde distrital de Zaña, Aladino Mori Centurión, por presuntos actos de corrupción.

Según la denuncia, el burgomaestre y parte de sus funcionarios habrían cometido irregularidades en la contratación de un proyecto de inversión pública.

De acuerdo a los hechos expuestos, la comuna convocó al procedimiento de contratación pública para la ejecución de la obra “Rehabilitación de la bocatoma Úcupe-Mocupe”, por el monto de S/ 2′577, 346.17.

Pero al otorgar la buena pro al Consorcio Zaña, el comité de selección, integrado por Clinton Tarrillo Pérez, Carlos Augusto Martínez Lizana y Edmundo Martínez Balarezo, habría descalificado la propuesta del Consorcio Sol Naciente de Zaña.

La observación del comité fue que el número de RUC de los consorciados no habría coincidido con los datos plasmados en el Anexo I de su propuesta, aunque esto no sería un argumento sólido para descartar a dicho postor, ya que las bases no indicaban ese tema. La principal obligación era presentar las cartas de vigencia de poder de los representantes legales de las empresas que participan.

Además, se descalificó a Sol Naciente debido a que no consignó el correo electrónico del representante común del consorcio.

Según el denunciante ese argumento también debió ser aplicado al Consorcio Zaña, pues este solo alcanzó el correo electrónico de uno de sus consorciados y no del representante común; sin embargo, ello fue obviado por el comité, y significa que no se cumplió con el principio de igualdad de trato para todos los ofertantes.

Un detalle más con el ganador es que la carta de línea de crédito está a nombre de uno de los consorciados.

Es preciso indicar que la Fiscalía programó la declaración del alcalde Aladino Mori para el próximo 28 de diciembre.

LEE AQUÍ: Dictan sentencia contra alcalde de Pátapo por corrupción

VIDEO RECOMENDADO

Miles de agricultores marchan contra La Montería