Una jovencita vivió momentos de terror tras solicitar los servicios de un falso taxi, en inmediaciones del Hospital Regional de Lambayeque.

La agraviada Casandra Nole Relaiza, de 19 años de edad, narró lo sucedido ante los efectivos policiales de la División de Investigación Criminal (Divincri) – Chiclayo.

Precisó que este miércoles 03 de setiembre, a las 10:00 de la noche, tras salir del centro comercial Mall Aventura, abordó un taxi de color rojo, en el paradero ubicado frente al referido nosocomio.

El taxista aceptó llevarla hasta el distrito de Pimentel, sin embargo, en el trayecto, permitió que dos individuos desconocidos suban al vehículo.

En complicidad con ambos sujetos, la amenazaron de muerte con armas de fuego, llevándola por distintos lugares desolados, mientras le despojaban de sus pertenencias.

Al revisar su cartera, encontraron sus tarjetas bancarias, por lo que la obligaron a decir las claves de sus cuentas. Es así realizaron la transferencia de S/ 11,300 soles.

Luego, la dejaron abandonada en la carretera al balneario, donde un transportista le brindo ayuda para volver a su domicilio.

MÓRROPE. En el distrito de Mórrope, una adolescente también es víctima de los delincuentes.

La menor Ana C.Ch.V., de 17 años de edad, acudió a la comisaria de la zona, acompañada de su padre, Pablo Ch.V. para denunciar que sujetos desconocidos le envían mensajes de texto a su celular.

Los maleantes le indicaron que tiene hasta mañana para depositar la suma de 120,000 soles, caso contrario será secuestrada, pues conocen su rutina y pasatiempo.

Precisó que se encontraba trasladándose a su domicilio, ubicado en el centro de Mórrope, cuando recibió los mensajes provenientes del número celular 928-304-843.

