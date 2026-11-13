La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibirá este viernes 13 de noviembre al papa León XIV a su llegada a la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, como parte de las actividades programadas durante la visita del sumo pontífice al Perú.

La presencia de la mandataria se producirá en medio de una jornada de gran expectativa entre miles de chiclayanos que, desde la madrugada, se encuentran en las calles para dar la bienvenida al santo padre.

Miles de fieles esperan al papa en Pimentel

El papa León XIV tiene previsto arribar a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo a las 9:10 de la mañana y posteriormente trasladarse hacia las Pampas de Pimentel, donde celebrará una misa multitudinaria programada para las 10:30 a.m.

Desde la noche del jueves, miles de fieles comenzaron a congregarse en la explanada. Los asistentes proceden de diferentes distritos de Chiclayo y de otras regiones del país, como Piura, Tumbes y La Libertad.

La visita tiene un significado especial para Lambayeque, debido a que Robert Francis Prevost, hoy papa León XIV, fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.