Un trágico accidente de tránsito enlutó la región Lambayeque la tarde del jueves 5 de febrero, cuando dos vehículos de carga pesada colisionaron en la carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de Reque. El violento choque dejó como saldo dos personas fallecidas.

Las víctimas fueron identificadas como Hugo Núñez, de 55 años, conductor del volquete de placa Z1Z-824 y natural del distrito de José Leonardo Ortiz; y Wilmer Julca, de 37 años, chofer del tráiler frigorífico, natural de Lima, quien deja dos hijos en la orfandad. Ambos perdieron la vida en el acto debido a la magnitud del impacto.

La Policía Nacional determinó que el accidente se produjo por una colisión por alcance entre ambas unidades que se desplazaban de sur a norte por la Panamericana Norte. El choque fue de tal magnitud que dejó a los vehículos severamente dañados en medio de la transitada vía, una de las principales arterias de comunicación del norte del país.​

Las autoridades continúan realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro. Investigadores analizan factores como la velocidad, condiciones de la vía y posibles fallas mecánicas que pudieron contribuir al fatal desenlace.

Intervención de autoridades

Bomberos de la compañía Salvadora 27 fueron los primeros en arribar al lugar del accidente para atender la emergencia. Posteriormente, llegaron representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos y las pericias de ley.​

Los cuerpos de ambas víctimas fueron trasladados a la morgue para los procedimientos correspondientes. Las autoridades acordonaron la zona del siniestro, congestión vehicular durante varias horas mientras se realizaban las labores de remoción de los vehículos accidentados y la limpieza de la carretera.