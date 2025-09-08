La Fiscalía Provincial Mixta de Olmos consiguió que se imponga condena contra Joel Santos R., quien fue hallado responsable del delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, en la región Lambayeque.

El Poder Judicial dictó diez meses y nueve días de pena privativa de libertad, pena que fue convertida en 44 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, luego de que el imputado aceptara acogerse a la conclusión anticipada del proceso.

El hecho de violencia

Según la denuncia, el 9 de abril de 2024, la víctima Yeni Tineo Ch. acudió a la Comisaría de Olmos para denunciar que había sido atacada por su conviviente. Ese día, alrededor de las 7 de la noche, el sujeto llegó a su vivienda alterado y le reclamó porque no había comprado agua.

Ante la explicación de la mujer sobre la falta de dinero y teléfono, el agresor la insultó y le propinó tres golpes en el rostro.

La víctima logró salir con su bebé de 9 meses en brazos y pedir ayuda a los vecinos, quienes la auxiliaron para trasladarse a la dependencia policial, mientras el agresor escapaba del lugar.

Lesiones confirmadas

Al día siguiente, el examen médico legal confirmó que presentaba lesiones traumáticas externas de origen contuso, lo que respaldó la acusación fiscal.

El caso fue dirigido por el fiscal Wilder Ricardo Herrera Jiménez, quien sostuvo que la conclusión anticipada permitió una sanción rápida y efectiva contra el agresor.