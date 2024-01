Una nueva denuncia recae sobre el Gobierno Regional de Lambayeque y esta vez involucra al gerente general, Ranjiro Nakano Osores.

A través de una serie de documentos, el trabajador de la Dirección Ejecutiva de Caminos de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, Jorge Llerena Roncal, afirmó que es víctima de abuso de autoridad por parte de Nakano.

Los hechos se suscitaron el pasado 27 de diciembre. En aquella fecha se reunieron en las oficinas de la gerencia de Transportes, Llerena, el director ejecutivo de Caminos, Carlos Orbegoso, el gerente general del Gore, Ranjiro Nakano, el gerente de Infraestructura, Virnel Serna, y el gerente de Transportes, Wilman Carrasco, para conocer sus motivos sobre no otorgar la conformidad al servicio de alquiler de maquinaria pesada para trabajos de rehabilitación en Uyurpampa desvío Kongacha (Incahuasi).

El denunciante señaló que no entregaría la aprobación, debido a que detectó irregularidades en los costos de horas-maquinaria establecidos para el pago de la valorización. Agregó que en el mercado no se maneja ese monto por alquiler de maquinaria. El contratista fijó costos entre S/800 y S/1,700, haciendo un total de S/ 356 mil por los servicios; sin embargo, Llerena asegura que en obras similares, esos gastos no pasan de S/400.

“El gerente Nakano dijo que me atenga a las consecuencias y que si hay perjuicio para el Gore, me abrirán procedimiento disciplinario, pese a que he mostrado que existe un sobrecosto”, indicó.

El informe de Asesoría Legal (Nº655-2023) observa esta contratación, y precisa que el coordinador de obras de Transportes estimó el presupuesto en S/ 202 mil y luego se firmó contrato por S/ 356 mil.