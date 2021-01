La muerte del alcalde de Pimentel, Roberto Jacinto Purizaca, sorprendió a las autoridades locales y vecinos de este distrito.

La exautoridad no pudo superar la batalla contra la Covid19 tras permanecer internado en el Hospital Regional de Lambayeque.





DETTALLES

La noche del último domingo, la Municipalidad Distrital de Pimentel confirmó el fallecimiento del alcalde Roberto Jacinto Purizaca debido al nuevo coronavirus.

El burgomaestre permaneció algunos días internado en el Hospital Regional de Lambayeque pero su salud se agravó y tuvo que ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI),

Desafortunadamente, Jacinto Purizaca no superó la enfermedad. Su cuerpo fue retirado ayer del hospital en una carroza fúnebre que fue resguardada por efectivos de la policía y personal de serenazgo del distrito de Pimentel.

En un momento del recorrido, funcionarios y consejeros del Gobierno Regional de Lambayeque le ofrecieron un sentido homenaje.

El gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, destacó su trabajo en el distrito de Pimentel para combatir la pandemia de la Covid19.

“Esta es una guerra que no sabemos cómo combatir. No se puede entender que una autoridad que se ha sacrificado y que muchas veces las personas no valoran ese esfuerzo. Solo nos lleva la delantera. Pido a Dios que tenga misericordia”, expresó la autoridad regional.

Lozano destacó la trayectoria política de Jacinto Purizaca, quien fue alcalde de Pimentel en dos períodos consecutivos (del 2002 al 2009) y trabajó en el Gobierno Regional de Lambayeque.

En Pimentel, cientos de vecinos salieron a las calles para despedir al alcalde. Los ciudadanos recibieron la carroza entre aplausos y flores blancas.

A pesar de las restricciones que se han impuesto por la pandemia, la población no respetó el distanciamiento social y acudió masivamente hasta la sede del municipio.

Allí, los regidores entregaron coronas fúnebres y miembros del Ejército dedicaron un minuto de silencio por la partida del alcalde. Tras un recorrido que duró más de 3 horas, los vecinos acompañaron el féretro hasta el cementerio de Pimentel.