Desde la visita que hizo el Presidente de la República Pedro Castillo al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (HAAA), en febrero pasado, las condiciones de hacinamiento no han mejorado.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Raúl Fonseca Espinoza, visitó este martes el hospital pero no logró ningún acuerdo con el Cuerpo Médico en relación a las graves deficiencias que tiene el área de Emergencias.





En estado crítico

Durante una breve conferencia de prensa, el presidente ejecutivo reconoció que el HAAA necesita ser declarado en Estado de Emergencia “por la situación caótica en la que se encuentra”.

“Los pacientes están en los pasillos. Está crítico este hospital pero (...) mientras tome el tiempo para emitir un decreto que declare en emergencia, vamos a actuar desde ya. Esperamos a fin de año tener las soluciones”, prometió.

Lo señalado por el funcionario es apenas una parte del problema que enfrenta el personal de salud. Según el presidente del Cuerpo Médico, Luis Alberto Salinas Andrade, se han registrado hasta 70 pacientes en los pasillos del hospital ante la falta de camas disponibles.

Además, ha rebasado la capacidad operativa del área de Emergencias hasta en un 300%. Esta sobrecarga se origina por el gran número de pacientes que son derivados de los policlínicos así como del Hospital de Tumán, explicó el galeno.

“Todas las emergencias que deberían ir al hospital Naylamp, van al Almanzor Aguinaga. Allí, el 50% de las atenciones de Emergencia son pacientes de prioridad 4 y 5, que deben ser atendidos en los policlínicos”.

Aunque las condiciones del HAAA ya eran precarias antes de la pandemia, esto se ha agravado luego que se retomarán las atenciones de pacientes no Covid tanto en este establecimiento como en el Hospital Luis Heysen.

Los más afectados con este problema sanitario son los pacientes oncológicos. Salinas Andrade comentó que muchos de ellos llegan al consultorio con enfermedades avanzadas.

“Eso implica que nuestros especialistas no puedan hacer cirugías curativas, sino paliativas. Y eso genera un alto costo a EsSalud”, refirió.

El Cuerpo Médico logró conversar con el presidente ejecutivo, a quien solicitó la ampliación del área de Emergencias del HAAA, la adquisición de una planta de oxígeno y modificaciones al plan de acción para la declaratoria de emergencia.

También pidieron la salida del gerente de la Red Asistencial de EsSalud Lambayeque, Max Mejía Salazar, pero ninguna de estas demandas fueron revisadas a detalle por la presidencia ejecutiva.





Observaciones

Salinas cuestionó que EsSalud pretenda instalar hospitales modulares para resolver los problemas de la Red Asistencial. “Esos hospitales son básicos y no se está contemplando el requerimiento de mejoras en la infraestructura del Hospital Almanzor”, explicó.

EsSalud confirmó a Correo que cuatro hospitales modulares serán construidos en los distritos de Ferreñafe, Olmos, José Leonardo Ortiz y Lambayeque. “Estos dos últimos servirán de contención del Almanzor Aguinaga”, precisaron.

Por su parte, el presidente ejecutivo ha prometido la construcción del nuevo hospital de alta complejidad “Almanzor Aguinaga Asenjo” en el terreno ubicado en Pomalca. La inversión estimada por EsSalud supera los S/450 millones y el expediente técnico sería elaborado en 2023 para que al año siguiente inicie la obra.

El mismo plazo se ha fijado para el nuevo hospital Naylamp, donde se planea invertir entre 250 y 300 millones de soles. La infraestructura se ejecutará en dos de las cinco hectáreas que tiene el terreno de Pomalca.

Este anuncio resulta sorprendente ya que la gestión de la expresidenta ejecutiva Fiorella Molinelli invirtió en la remodelación del antiguo Hospital Naylamp.

Sin embargo, este local todavía no cumple las condiciones para instalar un sistema de oxígeno medicinal. “Ese hospital fue creado para manejar la patología Covid, y atender a pacientes con ventilación mecánica y cánulas de alto flujo. Pero no hay un plan médico funcional. Ni siquiera han contemplado la instalación de un isotanque (de oxígeno). No hay el área física (para colocarlo)”, contó Alberto Salinas.