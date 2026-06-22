En la región Junín, se tiene 160 mil agricultores registrados, manifestó el director de la Dirección Regional Agraria de Junín, Douglas Monroy Avellaneda. Sostuvo que hay preocupación, porque existe un subregistro alto, con lo cual se llegaría a medio millón de productores dedicados a actividades agrícolas y ganaderas, las cuales les permiten subsistir.

El funcionario, mencionó que uno de los mayores problemas que afrontan los productores es la falta de agua, ante ello buscan producir en nuevas zonas agrícolas en los cerros, donde escasea el líquido elemento. Pra eso se trabajan proyectos de inversión para garantizar sistemas de riego, uno de los proyectos está en Ahuac.

Destacó el esfuerzo de los productores que día a día producen los alimentos para la región y la capital. Acotó que a través del proyecto ferias, les dan un espacio para que ellos puedan vender directo al consumidor.

Respecto a la pérdida de las tierras de cultivo arrasadas por el boom inmobiliario, señaló que se está trabajando con algunas comunidades como Sicaya, donde se evita la urbanización y preservan zonas alimentarias que garanticen la producción.