El Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA, informó que están en un arduo trabajo de creación de nuevas variedades con resistencia al cambio climático que traen plagas y enfermedades.

Por ejemplo han generado las papas bicentenario, shulay y wankita, dijo la jefa de la estación experimental Santa Ana del INIA, Ivana Cortez Juro.

Explicó que a las semillas de papa les afectan micoplasmas, que provocan la deformación de la semilla de papa. Por eso se recomienda a los productores semilleristas a no sembrar papa-semilla en campos que están a una altitud de 3300, sino a mayor altura.