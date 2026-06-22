La cantante Bella Lizmary y su agrupación Mi Dulce Amor confirmaron que parte de las escenas del videoclip musical del tema “Triste Despedida” fueron grabadas en el Nevado Huaytapallana, ubicado en la región Junín.

Sin embargo, las imágenes captadas en áreas consideradas restringidas no serán difundidas debido a las disposiciones establecidas para la protección y conservación del ecosistema.

Artista asegura que respetará las normas de conservación

A través de su cuenta oficial de Facebook, Bella Lizmary informó que acatará las disposiciones emitidas por las autoridades competentes y descartó incluir las escenas registradas en las zonas restringidas.

“Pese a ello, el lanzamiento del videoclip sigue en marcha”, señaló la artista en sus redes sociales.

La intérprete agregó que mantiene la expectativa de que “Triste Despedida” se convierta en uno de los éxitos musicales del 2026.

Videoclip continuará con otras escenas

La agrupación Mi Dulce Amor indicó que el proyecto audiovisual seguirá adelante con el material restante y otras locaciones utilizadas para la producción.

Hasta el momento, no se ha precisado la fecha exacta del estreno del videoclip.