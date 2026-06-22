El decano del colegio de ingenieros de Junín, Nilo Fernández Aquino, demando que los candidatos a alcaldes provinciales, distritales y a gobernador regional, deben plantear soluciones claras al problemas del transporte, la falta de corredores viales, la falta de un adecuado manejo de los residuos sólidos, el problemas del agua e incluso las pistas de alto tránsito llenas de huecos que las salientes autoridades no han solucionado.

“El parque automotor de la ciudad de Huancayo ha colapsado, estuvo proyectado para soportar 20 mil vehículos, pero superamos los 100 mil vehículos, lo que evidencia una falta de planificación adecuada. Es por ello que el consejo departamental, trabaja en comisiones para una propuesta técnica de solución”, menciono el decano Nilo Fernández.

Las nuevas autoridades a preocuparse por los problemas que aquejan a la ciudad y a los distritos, puesto que ellos son elegidos para generar mejores condiciones de vida a los ciudadanos y para eso serán elegidos

El colegio de Ingenieros, generará un espacio de debate donde invitarán a los candidatos a alcaldes y gobernadores regionales en el mes de agosto. Sus equipos técnicos, también deben acudir, ya que lo que se busca no es solo escuchar promesas, sino se requiere propuestas serias para solucionar la problemática que afronta la región Junín, las provincias y los distritos.

Lamentó que a diferencia de otras ciudades como Lima y Arequipa, Huancayo no cuenta con corredores viales que solucionen el problema de la congestión vehicular. Además es urgente continuar con el proyecto de la carretera Central.

Lamentó que aunque muchos alcaldes son ingenieros, muchos de los cuales no dieron la talla como autoridades. Atribuyó a que les faltan un verdadero equipo técnico, que si tiene el CIJ, en sus diversos capítulos.