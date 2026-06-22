La región Junín cuenta con 160 mil agricultores registrados; sin embargo, la cifra real podría superar los 500 mil productores dedicados a actividades agrícolas y ganaderas, según informó el director de la Dirección Regional Agraria de Junín, Douglas Monroy Avellaneda.

El funcionario señaló que existe un elevado subregistro de productores, cuya actividad constituye el principal sustento económico de miles de familias en la región.

Falta de agua es uno de los principales problemas del agro

Monroy Avellaneda indicó que una de las principales dificultades que enfrentan los agricultores es la escasez de recursos hídricos.

Ante esta situación, muchos productores buscan ampliar la frontera agrícola hacia zonas altas y cerros, donde la disponibilidad de agua es limitada.

Para hacer frente a este problema, la Dirección Regional Agraria impulsa proyectos de inversión orientados a garantizar sistemas de riego. Uno de ellos se desarrolla en el distrito de Ahuac.

Ferias permiten la venta directa de productos

El funcionario destacó el trabajo diario de los agricultores y ganaderos, quienes abastecen de alimentos a la región Junín y a Lima.

Asimismo, resaltó que mediante el proyecto de ferias agrarias se brinda espacios para que los productores comercialicen sus productos directamente al consumidor, evitando intermediarios.

Buscan preservar tierras agrícolas frente al crecimiento urbano

Douglas Monroy también se refirió a la reducción de áreas de cultivo debido al avance de proyectos inmobiliarios.

Explicó que se trabaja de manera coordinada con algunas comunidades, como Sicaya, para evitar la urbanización de terrenos agrícolas y preservar zonas destinadas a la producción de alimentos.

El objetivo, añadió, es garantizar la seguridad alimentaria y conservar áreas productivas para las futuras generaciones.