Desde el pasado 18 de junio la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) cuenta con una nueva Unidad Desconcentrada (UD) en Huancavelica. Según indicó Carlos Brusso, vocero de la entidad, el objetivo es fortalecer la cobertura y ampliar acciones operativas.

“Huancavelica es una región que nunca ha tenido una presencia constante fiscalizadora de una entidad nacional. Por el momento nuestras acciones son de orientación y prevención antes de dar paso a la fase de sanción”, indicó.

Las acciones se ejecutarán en las 61 rutas habilitadas de transporte regular de pasajeros con origen y/o destino en Huancavelica, en las que se realizan 1,615 viajes mensuales de transporte regular hacia Lima y regiones vecinas. Además, por esta zona circulan a diario más de 1,170 vehículos de carga y 18 servicios complementarios vinculados al sistema de transporte.

La supervisión empieza en los terminales terrestres, para verificar que se cumpla la normativa al inicio de la prestación de servicio y luego en puntos estratégicos para comprobar que se cumpla el reglamento de transportes en control de pesos y medida, también en la parte técnico- operativo y documentario, especificación técnica vehicular y otros.

“Los conductores pueden manejar en la mañana cinco horas y en la noche cuatro por ello debe haber un conductor de relevo (…) también monitoreamos mediante medios tecnológicos como el GPS”, indicó Carlos Brusso. Indicó que la velocidad y la informalidad siguen siendo los mayores problemas. Vehículos no autorizados que brindan un servicio, pero ponen en riesgo a los pasajeros.

“La foto papeleta (que más se impone) es la de código de infracción N20, en tres tipos A, B y C que escala de S/900 a S/2500, pero el objetico no es sancionar, sino que la presencia nuestra sea un disuasivo para que reduzcan la velocidad y se eviten riesgos”, indicó el vocero.