Decenas de profesionales del sector salud y maestros de las zonas rurales de Lambayeque fueron convocados ayer para la vacunación contra la Covid19 en el colegio Rosa Flores de Oliva. Sin embargo, muchos de ellos no pudieron ingresar ya que no estaban registrados en el padrón oficial.

Los trabajadores de salud criticaron a la Gerencia Regional de Salud (Geresa) por la desinformación promovida en sus redes, pero horas después, el titular de la entidad negó cualquier responsabilidad.





Detalles

El último miércoles, la Geresa informó que el colegio Rosa Flores de Oliva y el local de del Jockey Club estarían disponibles para vacunar al personal de salud del sector público y privado, profesores de zonas rurales, internos de salud y Serums.

De acuerdo a los afiches que publicó la entidad, se aplicarían primera y segunda dosis de Sinopharm. Los profesionales esperaron desde muy temprano, alrededor de las 2 de la madrugada de este jueves, afuera de la institución Rosa Flores de Oliva.

Pese a la convocatoria inicial que hizo Geresa, muchos de ellos se sorprendieron al ver que no figuraban en el padrón oficial y no podían ingresar al colegio.

Ante el desorden y la confusión, los policías empezaron a solicitar documentos como constancia de trabajo o de colegiatura a estos profesionales.

Pero ninguno contaba con estos requisitos y la Geresa tampoco comunicó previamente que iban a ser indispensables para vacunarse.

En la información oficial solo se indicó DNI, el carnet de vacunación (para aquellos que ya recibieron su primera dosis) y el consentimiento informado.

“Yo no me pude vacunar en la primera convocatoria porque tuve Covid. He venido a vacunarme pero ahora me dicen que no van a vacunar a ningún profesional de salud del sector privado. Me desconcierta porque si no tienen vacunas para qué convocan a tantas personas”, expresó la doctora Karen Pisfil, una de las afectadas.

Según el testimonio de otras personas, afuera del vacunatorio se informó que las clínicas de la región no habían enviado la lista de sus trabajadores y por ello, no figuraban en el padrón.

“Mi esposa trabaja en la Clínica Metropolitano, pero no aparece (en el padrón). Ahora solo vacunarán a trabajadores del sector público. Es un chiste lo que ha mandado la Geresa en sus redes. ¿Para qué convocan al sector público y privado?”, expresó Nelson Barrios.

Dos horas después de las aglomeraciones que se registraron afuera del local, el gerente regional de Salud, Alipio Rivas Guevara, culpó a los colegios profesionales del sector salud de no actualizar la lista de sus afiliados que aún faltan vacunarse.

“No es la primera vez que vacunamos al personal de salud del Estado y del sector privado. Existe un padrón ratificado por el Ministerio de Salud y no nos podemos salir del padrón”, expresó.

El funcionario argumentó que ha exhortado en reiteradas ocasiones a los colegios profesionales para que cumplan con brindar la información y así cruzar los datos de los profesionales no vacunados.

“Por ser bienes (públicos), las vacunas son auditables. Yo no puedo ir a vacunar a todos y que después tengamos problemas. Le estaríamos quitando la vacuna a otras personas”, agregó.

El titular de Geresa también descartó que durante las próximas semanas se baje el rango de edad para la vacunación (menores de 30 años) .