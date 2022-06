El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Alejandro Lamadrid Ubillus, logró que se le adjudique un terreno de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO), haciendo tratos con el presidente de dicha asociación, el investigado por tráfico de terrenos y banda criminal, José de Los Santos Arroyo Soplopuco.

Un informe del medio digital Centinela reveló que el 6 de julio de 2018, el fiscal superior logró que la comunidad campesina le adjudique un predio de 3.5262 hectáreas por la ínfima suma de S/246.83. Así consta en la Escritura Publica 864 emitida por la notaria Welti Alvarado.

En dicho documento se identifica a Lamadrid como un “comunero posesionario… de tránsito por la ciudad de Chiclayo”, cuando por aquel entonces ejercía el cargo de jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI).

Sin embargo, este título de “comunero posesionario”, el magistrado no lo habría consignado en su Declaración Jurada de Intereses que, como funcionario, se encuentra obligado a presentar cada año a su institución. Lo polémico del caso es que la minuta de compra-venta que utilizó Lamadrid Ubillús para inscribir en la Sunarp su propiedad carece de la firma del supuesto abogado que la elaboró, Alex Rentería Cachay.

Así le informó a Centinela el Colegio de Notarios de Lambayeque. “Se deja constancia que en el contenido de la presente Escritura Pública, que la Minuta se encuentra suscrita por el abogado Alex Rentería Cachay, sin embargo, verificado el minutario se constata que carece de firma del abogado citado”.

Pese al incumplimiento de este requisito, la Sunarp de todas maneras inscribió el predio adjudicado en la partida 11309976, el 19 de diciembre del 2018.

El trámite, sin que se advierta dicha observación, lo hizo Mónica Barturén Fernández, quien meses después, en diciembre de 2019, inscribió otro terreno de 6.689. 14 m2/ 0.6689 a nombre de los propietarios Alejandro Lamadrid Ubillús y Ruperto Lamadrid Ubillús. Para ello, pagaron la irrisoria suma de S/70.00 a la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos.

INVESTIGADO POR INTEGRAR PRESUNTA RED CRIMINAL Y TRÁFICO DE TERRENOS

Lo cuestionable del caso es que, quien adjudicó los predios comunales al fiscal superior, es José Arroyo Soplopuco, en aquel entonces tesorero y ahora presidente de la CCSDO, investigado por presunta banda criminal y tráfico de terrenos.

El presidente de la Asociación de Defensa del Patrimonio de la CCSDO, César Becerra Benites, hizo la denuncia ante el Ministerio Público, y el fiscal, Edwin Marcial Montenegro, se hizo cargo de la investigación; pero su accionar dejó mucho que desear, pues archivó el caso, siendo quejado y obligado por su superior, Jorge Arteaga, a retomar las diligencias.

El escándalo se conoce cuando Centinela logró acceder a un audio donde se escucha a José Arroyo Soplopuco conversando con su hermano Adalberto, servidor del Ministerio Público de Lambayeque, quien supuestamente se desempeñaba como chofer de Lamadrid Ubillus.

En el audio, ambos comentan un supuesto acuerdo con el fiscal para archivar definitivamente la denuncia. Con este medio de prueba se amplió la queja contra el fiscal Marcial, pero salió airoso pues el jefe de la ODCI era el mismo Alejandro Lamadrid, quien declaró “no ha lugar, abrir proceso disciplinario”.

Resulta sospechoso que Lamadrid Ubillús, siendo titular de la ODCI haya favorecido al fiscal que pretendía archivar la denuncia contra la persona que le adjudicó terrenos en Olmos a un precio módico.

En dialogo con Correo, César Becerra indicó que el mismo día que se difundió el escandaloso audio, el fiscal Edwin Marcial formalizó investigación preparatoria. “Esa denuncia sigue viva, y ahora se encuentra con acusación y pedido de cárcel ante el Poder Judicial, el cual hasta ahora no señala fecha de audiencia”, dijo.

MAGISTRADO ALEJANDRO LAMADRID NIEGA IRREGULARIDADES

Consultado al respecto, el titular del Ministerio Público de Lambayeque (MPL), Alejandro Lamadrid negó irregularidades en la adjudicación de los predios de Olmos.

“Por el solo hecho de ser olmano yo soy comunero pero no estoy activo, y sí he declarado dicho predio en mi declaración jurada. Yo no he comprado tierras comunales a ningún directivo de la comunidad, lo que he hecho es reclamar que me devuelvan mi herencia que fue revertida a la comunidad por el señor Grimaldo Monja (expresidente)”, aseveró.

Además, dijo que no existían motivos para inhibirse de resolver la queja contra el fiscal que investigaba a Arroyo Soplopuco (quien le adjudicó el terreno y es hermano de un servidor del MPL).

“No existía impedimento legal para que yo me excuse, porque yo no estaba comprando tierras comunales, sino exigía que me devuelvan mi predio de herencia, que el anterior presidente de la CCSDO, Grimaldo Monja, lo había inscrito en los Registros Públicos en firma abusiva y arbitraria”, aseveró.

Por su parte, el abogado Hugo Lamadrid Ibañez, primo del fiscal superior, hizo el siguiente comentario. “El terreno del que es titular el fiscal Alejandro Lamadrid se encuentra ubicado en el sector Nitape de Olmos, adquirido por herencia de su padre Ruperto Lamadrid Coico, según declaratoria de herederos y división y partición; pero cuando el ex presidente de la CCSDO, Grimaldo Monja, tituló el territorio de dicha comunidad, incurrió en el error de inscribir ese terreno y otros que están dentro del ámbito urbano de Olmos como terreno comunal. A fin de evitar una demanda judicial optó por reclamar, y la dirigencia subsanó esa situación adjudicándole ese terreno mediante escritura pública”.