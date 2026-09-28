Las autoridades de Lambayeque habilitarán espacios gratuitos para acampar durante la visita del papa León XIV, ante la llegada de miles de peregrinos a la región. De acuerdo con un informe de Cuarto Poder, el alcalde de Pimentel, Pedro Rodríguez, informó que se levantará temporalmente la prohibición municipal de acampar.

Las zonas autorizadas estarán ubicadas al norte y sur del muelle, además de Las Rocas y Playa Hermosa. Los visitantes podrán utilizar estos espacios sin costo durante el periodo establecido por el municipio.

La eucaristía en Las Pampas tendrá una duración aproximada de 45 minutos y el ingreso comenzará desde las primeras horas del día. Los puntos de acceso aún no han sido definidos y las autoridades evalúan implementar entradas digitales mediante códigos QR.

El gobernador regional Jorge Pérez señaló que la seguridad será prioritaria y que todavía se coordinan algunos requerimientos planteados por el Vaticano para la actividad.

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Una misa multitudinaria y desafíos de seguridad: así afina detalles Lambayeque para recibir al Papa León XIV. A pocas semanas del reencuentro, miles de fieles se organizan entre campamentos de fe, productos temáticos y obras en las pampas de Pimentel y Zaña.… pic.twitter.com/rwwiLBpj3C — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) September 28, 2026





Evalúan más espacios de alojamiento

Lambayeque cuenta con unas 60 mil camas en establecimientos hoteleros, de las cuales aproximadamente el 30% ya registra reservas. También se gestiona la autorización para utilizar la explanada del estadio Elías Aguirre y áreas del Instituto Peruano del Deporte.

Pimentel suele recibir hasta 15 mil visitantes durante la temporada alta de verano, mientras que para la visita papal se proyecta una asistencia cercana al millón de personas. El presidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque, Juan Manuel Scander, estimó que la cifra podría llegar a 1.5 millones.

El sector privado coordina con familias que podrían ofrecer habitaciones mediante el programa Operación Amigo. Las viviendas serán verificadas previamente como parte de las medidas de seguridad previstas para el evento.