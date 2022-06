En apuros. El 90% de las solicitudes de inscripción de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales han sido declaradas inadmisibles por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo (JEECh).

El organismo electoral concedió dos días de plazo a los personeros legales de las respectivas organizaciones políticas para que subsanen los errores detectados, caso contrario las listas serán declaradas improcedentes.

Las resoluciones se encuentran publicadas en la web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y también son exhibidas en la sede del JEECH, donde se advierte los errores encontrados en las declaraciones juradas y hojas de vida de los postulantes.

Errores

“De las 308 solicitudes de inscripción, aproximadamente el 90% han sido declaradas inadmisibles por errores en la hoja de vida, por anexos no presentados, fechas no puestas, o por no acreditar que viven en el distrito donde postulan. Si hoy se notifica una resolución, tienen mañana y pasado para subsanar”, señalaron fuentes del JEECh.

En el frontis del JEECh se observan varias resoluciones emitidas. Por ejemplo, una de ellas es la N° 00110 – 2022, con la cual se declara inadmisible la lista encabezada por Percy Ramos Puelles, exalcalde aprista que ahora postula con la camiseta del partido político Avanza País.

Dicha lista que también integra como candidata a regidora, la actual consejera regional Gisella Fernández Muro no es admitida por “inconsistencia” en las fechas de hojas de vida. También porque “no acreditan haber nacido o domiciliar en el distrito donde postulan”.

También resalta la resolución N° 00235 – 2022 con la cual se declara inadmisible la lista que encabeza José Estela Campos, exalcalde aprista del distrito de Pucalá, quien también tentará suerte con la camiseta de Avanza País en dicha localidad.

Los motivos por los que momentáneamente queda fuera es porque dos de sus candidatos a regidores no han acreditado “domiciliar dos años continuos en la circunscripción electoral por la cual postulan”.

Asimismo, destaca la resolución N° 208 – 2022, con la que se declara inadmisible la lista que encabeza Carlos Humberto Falla Castillo, candidato a la alcaldía de Motupe por la organización política Avanza País.

Al igual que los arriba mencionados, él es otro exalcalde aprista que también ansía volver a ejercer el cargo de autoridad edil, vistiendo ya no los colores de su extinto partido, sino el símbolo del tren.

En este caso, por ahora su lista queda fuera porque uno de sus candidatos a regidores, Jesús Olivos Falla, declaró en su hoja de vida ser funcionario de la Beneficencia de Chiclayo, pero no presentó el cargo de solicitud sin goce de haber.

También ha sido declarada inadmisible la candidatura de Junior Vásquez Torres y su al Concejo Municipal de Reque.

El actual primer regidor de Chiclayo desea regresar a la alcaldía de Reque tras su periodo 2015 – 2018, ya no con la camiseta de Podemos Perú, sino con Avanza País.

Su lista no ha sido admitida porque su candidata a primera regidora, Carol Galindo Baca, no acreditó domiciliar dos años continuos en el distrito recano.

También aparece como inadmisible la lista que encabeza Oswaldo Ángel Paz Chávez, quien postula a la alcaldía de Cayaltí, con el partido político Juntos por el Perú.

Actualmente, Paz Chavez ejerce el cargo de alcalde en dicho distrito tras el fallecimiento del burgomaestre Silverio Chamaya Alva y aspira quedarse en el sillón municipal. Sin embargo, figura no admitido por no acreditar haber nacido en dicha localidad.

Además, figura la lista que presentó el partido político Renovación Popular en el distrito de José Leonardo Ortiz que encabeza Etel Mego Ortiz. Se encuentra no admitida por presentar solicitud y hoja de vida con fechas distintas.

Finalmente, otra lista no admitida es la que presentó Acción Popular en el distrito de Puerto Eten, cuyo candidato a alcalde es Ronald Samamé Caramutti. Figura no admitido porque sus candidatos a regidores laboran en el sector público y no presentaron su solicitud de licencia.