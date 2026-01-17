El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó este sábado la muerte del recluso venezolano Keiber José Aguiño Aguilar (24), ocurrida tras un incidente violento reportado el viernes 16 de enero a las 12:20 horas en el pabellón 6 del Régimen Cerrado Especial del penal de Chiclayo. El interno, clasificado en la celda 6 alero D y recluido por el delito de extorsión, resultó herido de gravedad durante un enfrentamiento con arma blanca, según informaron autoridades penitenciarias.

Pese a que fue evacuado de emergencia hacia el Hospital Las Mercedes de Chiclayo, los médicos certificaron su deceso debido a gravedad de las lesiones. El cuerpo fue trasladado posteriormente a la morgue de la jurisdicción para practicar las diligencias de autopsia y esclarecer las circunstancias exactas del homicidio.

🔴 INPE informa sobre fallecimiento de interno en el penal de Chiclayo



Investigación interna en marcha

Las autoridades del Establecimiento Penitenciario Chiclayo han activado los protocolos internos de investigación para identificar a los responsables directos del ataque mortal y determinar los motivos que desencadenaron la riña en el pabellón 6. El INPE mantiene en reserva detalles adicionales sobre otros posibles internos involucrados mientras avanzan las pesquisas preliminares.

Este incidente se suma a la preocupante escalada de violencia que se registra en los penales peruanos, particularmente en aquellos que albergan a reclusos extranjeros condenados por delitos graves como la extorsión, cobro de cupos y crimen organizado.