El hampa continúa haciendo de las suyas, pese a los esfuerzos denodados de la Policía, pues esta vez, unos criminales robaron S/ 100,000 en equipos de cómputo en pleno centro de la capital de La Amistad.

Según el acta policial, en horas de la madrugada de ayer, los delincuentes llegaron hasta la tienda comercial “Computer House” ubicada en la calle Juan Cuglievan N° 769 en Chiclayo, de propiedad de Lina Robles Castro, en donde cometieron el accionar delictivo.

Delito

La denuncia fue interpuesta por el trabajador Luis Eduardo Flores García, de 27 años de edad, quien indicó que al llegar a abrir el negocio, para empezar sus labores, se percató de lo sucedido.

“Se han llevado todos los equipos de cómputo, ya eso está todo en mi declaración que he realizado en la Divincri. No te puedo dar más información porque no estoy autorizado”, sostuvo el empleado.

Inmediatamente solicitó la presencia de los agentes del área de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri), ya que la puerta principal no había sido manipulada ni violentada.

Los uniformados verificaron que los mostradores de aluminio y vidrio estaban totalmente vacíos, debido a que los maleantes sustrajeron las costosas computadoras, laptop, entre otros accesorios de cómputo valorizados en S/ 100,000.

Asimismo, en el segundo nivel había un total desorden con las cajas de cartón y también un enorme forado en la pared de ladrillo que colinda con la vivienda contigua, este está debajo del techo.

Lo extraño del caso es que existen cuatro cámaras de videovigilancia, de las cuales dos que están en la parte externa están desconfiguradas y no grabaron a los facinerosos al momento de su entrada y salida por la parte vecina. Por lo tanto, es imposible saber las características de los malhechores.

Los detectives también hicieron un recorrido por la zona, en busca de otras cámaras que hayan captado a los ladrones y así proceder a identificarlo.