Elegir un perfume no solo depende del aroma que más te guste, sino también de cómo deseas sentirte y lo que quieres proyectar en cada momento. Algunas fragancias pueden transmitir seguridad y poder, mientras que otras resaltan la dulzura o la sensualidad.

Según especialistas en perfumería, una forma sencilla de elegir el aroma ideal es identificar primero el estado de ánimo que se desea reflejar. Esta guía permite adaptar el perfume a distintas situaciones, desde una reunión importante hasta un encuentro especial.

“Apuesta por aromas intensos y con carácter si buscas sentirte fuerte y segura. Las fragancias con notas cálidas como ámbar o especias suelen transmitir poder y elegancia”, explicó Arnaud Winter, perfumista de la marca Yanbal.

Perfumes para sentirte fuerte y segura

Cuando el objetivo es proyectar seguridad y determinación, los aromas intensos suelen ser los más recomendados. Fragancias con notas cálidas, especiadas o dulces generan una sensación de poder y confianza.

Estos perfumes son ideales para momentos importantes, como reuniones laborales, presentaciones o eventos donde se busca destacar con elegancia.

Fragancias para resaltar la feminidad

Los aromas florales y suaves son asociados con cercanía y dulzura. Notas como rosa, vainilla o frutas ligeras suelen ser una buena elección para el uso diario o encuentros sociales.

Este tipo de fragancias transmite naturalidad y frescura, siendo una alternativa versátil para diferentes actividades cotidianas.

Aromas para potenciar la sensualidad

Para ocasiones nocturnas o momentos especiales, los perfumes cálidos y envolventes pueden ayudar a resaltar la sensualidad. Ingredientes como flores blancas o notas cremosas generan una sensación más intensa y duradera.

Este tipo de aromas suele dejar una impresión prolongada, por lo que son recomendados para citas o eventos nocturnos.

Elegir el perfume según la ocasión

Los expertos coinciden en que no es necesario limitarse a una sola fragancia. Contar con diferentes opciones permite adaptar el aroma a cada situación y estado emocional.

En ese sentido, elegir un perfume adecuado no solo contribuye a la imagen personal, sino que también puede influir en la percepción que se tiene de uno mismo, fortaleciendo la confianza y el bienestar diario.

La línea Ccori representa la elegancia en su máxima expresión y reúne aromas que expresan poder, feminidad y sensualidad. Desde los años 90, ha evolucionado manteniendo su esencia e incorporando nuevas interpretaciones que conectan con las distintas facetas de la mujer, sumando hoy una propuesta más sensual. “En Yanbal, cada perfume es el resultado de un proceso que combina arte, ciencia e innovación, con perfumistas de talla mundial e ingredientes de alta calidad, para crear aromas que destacan, duran y dejan huella”, señala Angélica Carranza, directora Corporativa de Fragancias y Cuidado Personal de Yanbal.

Al final, no se trata de elegir un solo perfume, sino de encontrar el que mejor encaje contigo en cada momento y te haga sentir bien.