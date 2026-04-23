Un operativo realizado entre personal de la Sucamec y de Seguridad del Estado permitió el decomiso de 8,577 kilos de artefactos pirotécnicos que eran transportados camuflados en un camión de placa M3Z-822.

El vehículo era conducido por Saturnino A. Q., quien indicó que la carga, altamente peligrosa y sin las condiciones de seguridad exigidas, pertenecía a la empresa Firework El Relámpago, con sede en Sicaya, desde donde habría sido embarcada.

Todo lo incautado fue llevado al complejo policial de la Divincri para su posterior internamiento en la Jefatura Zonal de la Sucamec, donde continuará el proceso correspondiente.